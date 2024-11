Ein zuverlässiger Bewacher für das Portfolio

In den vergangenen beiden Jahren entwickelten sich die Aktienmärkte über ungewöhnlich lange Zeiträume hinweg äußerst positiv. Wie lange dies so weitergeht, ist jedoch fraglich: Die Inflation wird künftig im Durchschnitt wohl höher ausfallen und stärker schwanken. Daraus dürften sich stärkere und schnellere geldpolitische Zyklen und damit auch kürzere, ausgeprägtere sowie erratischere Wirtschaftszyklen ergeben. Außerdem wird passives Investieren immer beliebter und könnte zunehmend zu schärferen Marktbewegungen beitragen.

Kurzum: Investoren werden wieder Märkte sehen, an denen es länger als nur ein paar Tage kriselt. Wann es so weit sein wird, ist jedoch völlig offen. Daher ergibt es Sinn, stets einen Absicherungsbaustein im Portfolio zu haben. Wichtig dabei ist aber, dass dieser in guten Aktienmarktjahren nicht nur fortlaufend Geld und Rendite kostet.

Eine Möglichkeit zur wirksamen Absicherung des Portfolios sind Optionsstrategien, die von fallenden Märkten sowie steigender Volatilität profitieren. Diese sind per Konstruktion negativ zu sinkenden Kursen korreliert. Ein Kritikpunkt ist aber der „negative Carry“, der mit Put-Optionen einhergeht und in guten Zeiten die Portfoliorendite ähnlich einer immer wieder fälligen Versicherungsprämie schmälert. Eine Lösung bietet hier ein festes, auf Kalendermonate verteiltes Absicherungsbudget – von beispielsweise 4-5% p.a. Damit kennt der Investor nicht nur die Kosten seiner Absicherungsstrategie im Vorhinein, sondern kann in Zeiten einer hohen Verzinsung den negativen Carry stark limitieren.

Berenberg Guardian als verlässlicher Diversifikator

Einen solchen Ansatz verfolgt der Berenberg Guardian Fonds. Er hat das Ziel, eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen und gleichzeitig unkorreliert zu steigenden Aktienmärkten zu sein. So soll der Fonds über rollierende Einjahresperioden positive Renditen mit geringer Volatilität und niedrigen Drawdowns erwirtschaften – ähnlich einer Treppenfunktion.

Dabei setzt der Berenberg Guardian auf drei Säulen: Carry, Hedging und Tactical Opportunities. Bei der Carry-Säule handelt es sich um ein sorgfältig konzipiertes Portfolio aus Kasse und Anleihen mit kurzer Laufzeit, hoher Bonität und keinem Währungsrisiko. Dieses soll ein grundlegendes Maß an Stabilität gewährleisten und dient gleichzeitig der Finanzierung des Absicherungsbudgets der Hedging-Säule. Bei ihr konzentriert sich das Fondsmanagement vor allem auf die Absicherung moderater Abverkäufe mit einer historisch deutlich höheren Eintrittswahrscheinlichkeit. Sogenannte Tail Hedges werden opportunistisch nur beigemischt, wenn sie historisch günstig sind. Um die Kosten für die Absicherungen zu kontrollieren, kommt ein Budgetansatz zum Einsatz. Die „Tactical Opportunities“-Säule soll schließlich durch das selektive Ausnutzen von starken Marktchancen und Verwerfungen einen Zusatzertrag liefern.

Auf diese Art und Weise kann der Berenberg Guardian mit seiner negativen Korrelation zu fallenden Aktienmärkten eine verlässliche Portfoliodiversifizierung und wertvolle potentielle Liquiditätsquelle in Krisenzeiten darstellen.

