ESG: „Pragmatischer gestalten statt überregulieren“

Im Dialog mit Dr. Markus Pieper, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, formulierten die Teilnehmer insbesondere zwei Anregungen mit Blick auf die EU-Taxonomie. Die Regulatorik müsse einerseits verständlicher werden, um überhaupt funktionieren zu können. Wenn sie greifen soll, sei es zudem erforderlich, die Menschen zu informieren, zu motivieren und bei diesem Thema mitzunehmen.

„Pragmatischer gestalten statt überregulieren – das ist unsere Botschaft in Richtung Brüssel. Nur so kann die Taxonomie Maklern als auch Kunden nähergebracht werden“, so Julia-Maria Lohmeyer, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Germanbroker.net und „Greentable“-Mitglied. Die Brancheninitiative spricht sich unter anderem dafür aus, stärker mit Anreizen als mit Restriktionen zu arbeiten oder zusätzliche finanzielle Mittel in die Weiterbildung der Makler sowie Aufklärung der Kunden zu investieren. Entsprechende Rahmenbedingungen würden Unternehmen dabei unterstützen, die Ziele der EU-Taxonomie besser und schneller umsetzen zu können.

Der Maklerpools Germanbroker.net (gBnet) hat „Greentable“ Ende 2021 ins Leben gerufen. Die Brancheninitiative tauscht sich regelmäßig zu relevanten Nachhaltigkeitsthemen speziell in der Versicherungsbranche aus.