Euramco tritt dem KVG- und Sachwerteverband VKS bei

Euramco wurde 1999 als Tochter der Landesbank Sachsen gegründet und ist seit 2007 ein eigenständiges Unternehmen in der KanAm Gruppe. Die Euramco Gruppe engagiert sich weltweit als Asset- und Fondsmanager für Beteiligungen an Sachwerten, heißt es in einer Mitteilung des VKS. Der Fokus dabei liegt auf den Themen Immobilien und Erneuerbare Energien.

Euramco bietet zudem Dienstleistungen für das Asset- und Fondsmanagement und den Investorenservice an. Insgesamt betreut die Euramco Gruppe der Mitteilung zufolge derzeit 180 geschlossene Investmentvermögen und sachwertbezogene Kapitalanlageprodukte mit rund 175.000 Beteiligungen von vermögenden Anlegern und professionellen Investoren.

„Mit unseren Produkten und Dienstleistungen übernehmen wir mit unseren Kunden Verantwortung für die Zukunft. Dazu gehört auch das Engagement für eine starke und fundierte Stimme, die als gemeinsame Interessenvertretung unserer Branche spricht“, begründet Jürgen Göbel, Geschäftsführer der Euramco Gruppe, den Beitritt zum VKS. „Der VKS leistet einen wesentlichen Beitrag zu einer zielführenden politischen Arbeit unserer Branche“, so Göbel weiter.

Demnach wird Euramco auch auf dem „VKS Sachwert Kongress“ am 17. und 18. September 2024 in Frankfurt/Main vertreten sein, den Cash. als Medienpartner begleitet. Das Unternehmen hatte im Herbst 2023 nach mehr als zehn Jahren Pause wieder einen geschlossenen Publikums-AIF auf den Markt gebracht.