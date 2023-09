Euramco kehrt mit neuem Fonds ins AIF-Publikumsgeschäft zurück

Der Fonds- und Asset-Manager Euramco aus Aschheim bei München hat den Vertrieb eines alternativen Investmentfonds (AIF) für Privatanleger gestartet, der in Erneuerbare Energien in Europa investiert.

Mit der Euramco Clean Power GmbH & Co. geschlossene Investment-KG beteiligen sich Privatanleger ab einem Anlagebetrag von 10.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio langfristig an Anlagen zur Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien in Europa, kündigt Euramco an. Der Fonds strebt ein Portfolio aus Windkraft- und Photovoltaikanlagen in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraumes mit Schwerpunkt Deutschland, Finnland, Frankreich, Spanien und Portugal an.

Der Fonds ist nach Artikel-9-Fonds der EU-Offenlegungs-Verordnung eingestuft und gilt damit als „Impact Investment“ mit konkreten, nachhaltigen Anlagezielen – also als „dunkelgrüner“ Fonds mit nachweisbar positiver Auswirkung auf den Klimaschutz, so Euramco.

Der Fonds kann direkt in Anlagen oder indirekt über Beteiligungen beispielsweise über institutionelle Zielfonds investieren, außerdem kann begleitende Infrastruktur wie etwa Stromspeicher und Ladesäulen in das Portfolio aufgenommen werden. Die Anlagekriterien fordern mindestens 75 Prozent Anteil für Wind- und Solarkraftwerke sowie eine Streuung über mehrere Investitionsobjekte, von denen keines mehr als 40 Prozent der Gesamtinvestition einnehmen darf. In Aussicht gestellt werden während der zehnjährigen Laufzeit bei planmäßigem Verlauf Gesamtrückflüsse von 145 Prozent des Kommanditkapitals vor Steuern, so die Prognose.

Bis 2008 auch im Publikumsgeschäft aktiv

Euramco ist ein international ausgerichteter Fonds- und Asset-Manager für Beteiligungen an Sachwerten und war bis 2008 unter dem früheren Namen Sachsenfonds auch im Publikumsgeschäft aktiv; der Fokus ist auf die Themen Immobilien und Erneuerbare Energie gerichtet. Seitdem hatte sich das Unternehmen auf institutionelles Geschäft und Dienstleistungen für Dritte beim Fonds- und Asset-Management sowie dem Investorenservice konzentriert. Die Euramco Gruppe betreut den Angaben zufolge 90 geschlossene Investmentvermögen und sachwertbezogene Kapitalanlageprodukte mit rund 95.000 Beteiligungen von vermögenden Anlegern und professionellen Investoren. Das begleitete Transaktionsvolumen beträgt über acht Milliarden Euro.

Investitionen in Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien gehören bereits seit über 22 Jahren zur Kernkompetenz der Euramco, so die Mitteilung. Seitdem wurden sieben Windenergiefonds mit insgesamt 128 Windkraftanlagen und einer Leistung von 122 MW sowie drei Solarfonds mit einer Leistung von 46 MWp installiert. „Unsere Investments in Erneuerbare Energien leisten mit Unterstützung der Anleger kontinuierlich einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Mit dem Euramco Clean Power bauen wir dieses Engagement weiter aus“, so Jürgen Göbel, Geschäftsführer der Euramco Gruppe über den Start des neuen Artikel-9-Fonds.