„Europas Wirtschaft würde mittelbar auch unter US-Zöllen auf chinesische Waren leiden“

„Das ist nie gut für die Wirtschaft oder risikobehaftete Vermögenswerte. Schlimmer noch: Zu den unmittelbaren Auswirkungen auf die Gewinnerwartungen der in der EU vermutlich am stärksten betroffen wie Autos, Chemikalien und Maschinenbau kommen Zweitrundeneffekte hinzu. Da Europa fast 25 Prozent seiner Einnahmen aus Schwellenländern bezieht, von denen ein großer Teil mit China verbunden ist, werden die Auswirkungen der Zölle auf chinesische Waren wahrscheinlich ebenfalls zu spüren sein. Eine schwächere chinesische Wirtschaft aufgrund eines allgemeinen Zolls auf chinesische Waren bedeutet einen Schlag für europäische Exporteure, die vom chinesischen Verbraucher abhängig sind – denken Sie an Luxusmarken und Autos. Und die bloße Unsicherheit im Zusammenhang mit der Gefahr von Zöllen könnte sich ebenfalls negativ auf die Stimmung auswirken und das Wirtschaftswachstum bremsen, das ohnehin nur schwer in Schwung kommt. Unter diesem Szenario eines doppelten Schlags und unter Berücksichtigung des Potenzials für Vergeltungsmaßnahmen könnten die europäischen EPS sehr wohl um 5 bis 8 Prozent sinken.“