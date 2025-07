DEVK vereint private und betriebliche Vorsorge in neuem Tarif

Die DEVK, Köln, bringt mit der „Rente ZukunftPlus“ ein neues Altersvorsorgeprodukt auf den Markt, das erstmals die private und betriebliche Altersvorsorge in einem einzigen Tarif vereint. Die fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantiekomponente soll nicht nur die bestehende Tariflandschaft vereinfachen, sondern auch dem gestiegenen Wunsch nach flexibler, sicherer Vorsorge Rechnung tragen. „Mit der Devk-Rente ZukunftPlus wollen wir unser Neugeschäft spürbar ankurbeln“, sagt DEVK-Vorstand Dr. Michael Zons.

Die Produktstruktur erlaubt es, das Verhältnis zwischen Sicherheit und Renditechance individuell zu justieren – je nach Lebenssituation und Risikoneigung. Die Versicherten können zwischen verschiedenen Garantiehöhen wählen: Im Privatbereich reichen die Optionen von einer reinen Fondsanlage bis hin zu einer maximalen Garantieabsicherung. In der betrieblichen Altersversorgung (bAV) stehen 60, 80 Prozent oder die Vollgarantie zur Verfügung.

Auch bei der Fondsauswahl setzen die Kölner auf maximale Freiheit: Neben klassischen und modernen ETF-basierten Anlagestrategien können Kundinnen und Kunden ökologische und soziale Kriterien in ihre Entscheidung einfließen lassen. Der Mix aus Sicherungsvermögen und Kapitalmarktinvestments lässt sich jederzeit anpassen – und soll so dauerhaft zur individuellen Vorsorgestrategie passen.

Die DEVK reagiert mit dem Produkt auf ein wachsendes Bedürfnis nach verständlichen, verlässlichen Lösungen in der Altersvorsorge. Laut einer aktuellen Civey-Umfrage im Auftrag des GDV legen 83 Prozent der Befragten in Deutschland Wert auf Garantien – ein Signal, das die Kölner Versicherungsgruppe nun in ein marktgerechtes Angebot übersetzt.