Expertentalk „Betriebliche Vorsorge“

Anzeige

Manufaktur in der persönlichen Beratung, aber industrieller Prozess für die Baufi-Kreditentscheidung

In den vergangenen Monaten hat die Zinslandschaft eine 180-Grad-Wende erfahren, wie sie kaum einer erwartet hat. So entschlossen wie seit 40 Jahren nicht mehr drehen die Notenbanken an der Zinsschraube: Die amerikanische Notenbank Fed erhöhte im Dezember 2022 den Leitzins zum siebten Mal, zuletzt …