Fed-Sitzung: Die Märkte brauchen ein Signal

Axel Botte, Chefstratege des französischen Asset Managers Ostrum AM, macht Zeichen für zunehmende Risikoaversion an den Finanzmärkten aus. Er wertet die Erholung des japanischen Yen, der in Erwartung einer Zinserhöhung durch die BoJ wieder seinen Status als sicherer Hafen erlangt, den Goldpreis von fast 2400 US-Dollar pro Unze und die leichte Anspannung bei den Staatsanleihen als Anzeichen für eine Verschlechterung des Finanzumfelds.

Die von den US-amerikanischen Mega-Cap-Unternehmen eingeleitete Korrektur an den Aktienmärkten wird nur teilweise durch die Umschichtungen in Small-Cap-Aktien ausgeglichen. Und an den US-Anleihemärkten hat sich das Steilerwerden der Zinskurve, das ursprünglich mit der Möglichkeit einer zweiten Amtszeit von Trump in Verbindung gebracht wurde, offensichtlich von der Erwartung eines Trump-Siegs gelöst. Die Märkte brauchen ein Signal von der Fed.

Auch die Volatilität der Aktienkurse ist in dieser Woche in den USA deutlich gestiegen. Die von Christine Lagarde kürzlich erwähnten Abwärtsrisiken für das Wachstum scheinen sich angesichts der jüngsten Umfragen (PMI, IFO, INSEE usw.) zu materialisieren. Die Wirtschaftstätigkeit hat sich seit Mai verlangsamt. Die Verbesserung des Verbrauchervertrauens ist der einzige Hoffnungsschimmer, um diesen Trend in der zweiten Jahreshälfte umzukehren. Tatsächlich stiegen die Verbraucherausgaben zwischen April und Juni, angetrieben durch den Kauf langlebiger Güter.

In China ist das Wachstum im zweiten Quartal mit unter 5 % für die chinesische Regierung unzureichend. Die Exporte sind der einzige Motor der Wirtschaft. Die Immobilienkrise erfordert eine Umstrukturierung des Finanzsektors. Etwa vierzig Banken, die durch faule Immobilienkredite nicht mehr lebensfähig sind, wurden hastig zusammengelegt. In diesem Zusammenhang hat die PBoC keine andere Wahl, als ihre Zinssätze zu senken. Die Inflation nahe Null lässt wenig Zweifel an der Fortsetzung dieses Trends.

In Europa steigen die Spreads der Staatsanleihen. Das Gerücht über eine Rücknahme der Rentenreform in Frankreich hat zu einem Verkaufsdruck auf die OAT (71 Basispunkte) geführt, der sich offenbar auch auf andere Staatsanleihen der Eurozone auswirkt.