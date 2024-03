Flexibel in die private Krankenversicherung.

Flexibel und einfach in der Zukunft mit dem aktuellen Gesundheitszustand in die private Krankenvoll- oder Zusatzversicherung? Kein Problem! Mit dem Tarif OptionFlexiMed der Allianz können junge Kund:innen genau das tun. Schon ab 4,95 Euro im Monat und mit nur einer einmaligen Gesundheitsprüfung.

Versicherungen zählen nicht zu den Top-Themen bei jungen Leuten. Dabei ist eine vorausschauende Beratung so wichtig. Mit ihrem meist überschaubaren Einkommen zu Beginn des Arbeitslebens oder während des Studiums sind Berufsstarter:innen und Studierende meist gesetzlich versichert und ein Wechsel in die private Krankenversicherung (PKV) kommt jedoch häufig erst später infrage. Bei einem Einstieg in die PKV werden immer das Eintrittsalter und der jeweilige Gesundheitszustand berücksichtigt. Wäre es nicht toll, die sehr guten Gesundheitsdaten aus jungen Jahren auch für später beizubehalten?

Mit dem Tarif OptionFlexiMed ist genau das möglich. Denn damit sichern sich Ihre Kund:innen den aktuellen Gesundheitszustand und erleichtern sich einen späteren Wechsel in die PKV.

Wenn sie also in die Krankenvollversicherung wechseln oder eine Krankenzusatzversicherung abschließen wollen, spielt der spätere Gesundheitszustand keine Rolle mehr. So können Ihre Kund:innen in eine sorgenfreie Zukunft starten – ohne erneute Gesundheitsprüfung und ohne Wartezeiten.

Das spricht für Tarif OptionFlexiMed:

Maximale zeitliche Flexibilität

OptionFlexiMed hat eine Laufzeit von 10 Jahren – mit einer Verlängerungsmöglichkeit um weitere 10 Jahre.



OptionFlexiMed hat eine Laufzeit von 10 Jahren – mit einer Verlängerungsmöglichkeit um weitere 10 Jahre. Volle Tarif-Auswahl

OptionFlexiMed ist der Türöffner für nahezu das gesamte Portfolio der Krankenvoll- und Zusatzversicherung und kann sogar mehrfach ausgeübt werden. Er gilt auch für wichtige Ergänzungen wie Krankentagegeld, Krankenhaustagegeld und Pflegezusatzversicherung.



OptionFlexiMed ist der Türöffner für nahezu das gesamte Portfolio der Krankenvoll- und Zusatzversicherung und kann sogar mehrfach ausgeübt werden. Er gilt auch für wichtige Ergänzungen wie Krankentagegeld, Krankenhaustagegeld und Pflegezusatzversicherung. Wechsel ohne Gesundheitsprüfung

Ihre Kund:innen beantworten die Gesundheitsfragen nur einmalig bei Abschluss von OptionFlexiMed. Es gibt nur eine Gesundheitsprüfung zu Beginn, danach genießen sie bis zu 20 Jahre lang eine Wechseloption.



Ihre Kund:innen beantworten die Gesundheitsfragen nur einmalig bei Abschluss von OptionFlexiMed. Es gibt nur eine Gesundheitsprüfung zu Beginn, danach genießen sie bis zu 20 Jahre lang eine Wechseloption. BONUS-Anrechnung

Die Allianz belohnt die Treue ihrer Kund:innen wie kein anderer Versicherer am Markt. Wenn Ihre Kund:innen mit OptionFlexiMed in die Vollversicherung wechseln, werden ihnen volle Kalenderjahre im Tarif OptionFlexiMed als leistungsfreie Jahre angerechnet – für eine höhere Beitragsrückerstattung im BONUS-Programm bei vielen Tarifen.

Für wen ist OptionFlexiMed geeignet?

Studierende/Hochschulabsolvent:innen

Berufseinsteiger:innen/Young Professionals

Selbstständige

Personen mit bereits bestehender Heilkostenversicherung

Heilfürsorge- und Beihilfeberechtigte

Weitere Informationen erhalten Sie hier.