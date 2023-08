freut sich der Mensch. Der legendäre Kitekat-Werbeslogan aus dem Jahr 1982 gilt heute mehr denn je und trifft natürlich genauso auch auf Hunde zu. Denn Haustiere sind vollwertige Familienmitglieder. Was sollten Haustierhalter für das Zusammenleben tun – in guten, aber auch in schlechten Tagen?