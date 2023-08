Fondsmanager erwarten höhere Gewinne durch KI

Konkret glauben 42 Prozent der Fondsmanager, dass KI die Gewinne in den nächsten 2 Jahren erhöhen wird. Bereits in den letzten Monaten sorgten Aktien und Kryptowährungen aus dem Bereich KI für überdurchschnittlich hohe Renditen, allen voran seit der Veröffentlichung des Chatbots ChatGPT, wie die Infografik von Block-Builders.de aufzeigt.

25 Prozent der Nettozuflüsse in Themen-ETFs entfallen seit Jahresbeginn auf die Bereiche Robotik, Automatisierung und KI. Dies allerdings könnte erst der Anfang sein. So planen noch rund 56 Prozent der professionellen Anleger, ihr Portfolio in diesem Jahr um KI und Robotik-Themen zu erweitern.

Auch bei den Großkonzernen spielt das Thema eine zunehmende Rolle. 20 Prozent der globalen börsennotierten Unternehmen sprachen in ihren Gewinnmitteilungen im Jahr 2023 über Künstliche Intelligenz. Dessen ungeachtet ist das Thema nicht in Gänze neu. So gab es beispielsweise bereits im Jahr 2007 rund 1.200 wirtschaftsaktive KI-Startups in Deutschland.