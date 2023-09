Gerhard Lippert (Fonds Finanz) im Interview: „Ein sehr reizvoller Schritt in meiner Laufbahn“

Seit Juni ist der Vertriebsexperte Gerhard Lippert als Senior Consultant für den Maklerpool Fonds Finanz tätig. Im Rahmen der Hauptstadtmesse in Berlin sprach er exklusiv mit Cash. über seine neue Aufgabe.

„Ich habe die Fonds Finanz über viele Jahre beobachtet“, sagt Lippert im Gespräch mit Nadine Wiesenthal, Leiterin Online-Redaktion bei Cash. „Für mich war sie früher immer so etwas wie der Industriestaubsauger, der links und rechts alles aufgesaugt hat. Mittlerweile kann die Fonds Finanz aber besonders im Servicebereich für Makler alles bieten. Deshalb ist dies nochmal ein sehr reizvoller Schritt in meiner Laufbahn.“

Die Zeit sei zwar unglaublich schnell geworden, es habe sich vieles verändert. „Aber manche Dinge sind immer noch gleich: Die Durchdringung der Einzelkunden im Bestand hat sich beim Makler in den letzten sechs Jahren von 3,5 auf 4 Verträge erhöht. Da ist also noch viel Luft nach oben.“ Es sei wichtig, nah am Makler zu sein, ihm zuzuhören und zu helfen.

Unsere Bildergalerie von der Hauptstadtmesse finden Sie hier.