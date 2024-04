Gesundheitstitel kommen wieder in Schwung

In den vergangenen Jahren war es – auch wegen der Corona-Turbulenzen – bei vielen Unternehmen des Gesundheitswesens schwierig, die finanzielle Leistungsfähigkeit zu bestimmen und vorherzusagen, wann sich Nachfrage wieder normalisieren würde.

Mit Blick auf das Jahr 2024 beginnt sich der Nebel der Ungewissheit zu lichten und klarere Perspektiven zu eröffnen. Daher schrecken wir trotz der Schwierigkeiten des Sektors in den letzten zwei Jahren nicht davor zurück, Positionen in Bereichen aufzustocken, in denen wir ein starkes und nachhaltiges Trendwachstum und eine attraktive Bewertung für möglich halten.

Die beiden Titel aus dem Sektor Life-Science-Tools Danaher und Bio-Techne sind gute Beispiele dafür. Aufgrund des beispiellosen Abbaus von Lagerbeständen nach der Pandemie, strenger behördlicher Auflagen in China und der notwendigen Rückkehr der Biotech-Branche zu gezielteren Investitionen waren die Jahre 2022 und 2023 schwierig. Wir stehen jedoch am Anfang einer neuen Welle wissenschaftlicher/medizinischer Fortschritte, bei der ein besseres Verständnis des menschlichen Genoms neue Bereiche für Medikamente erschließt und Künstliche Intelligenz verbesserte Behandlungen identifizieren hilft. Folglich könnten sich die Auftragsbücher beider Unternehmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 schnell füllen.

Eine Rückkehr zum Wachstum dürfte es dem Teilsektor ermöglichen, sich wieder an andere Wachstumssektoren wie die IT-Branche, die durchweg hohe Cash-Renditen erzielen, anzukoppeln oder diese sogar zu übertreffen.

Ausgleich zu anderen Aktieninvestments

Warum gerade jetzt in einen defensiven Sektor wie dem Gesundheitswesen investieren, da die Wirtschaft läuft, die Fed die Zinsen senken wird und eine weiche Landung möglich ist? In Anbetracht des aktuellen Optimismus in Bezug auf die Aktienmärkte und die finanziellen Bedingungen halten wir eine gewisse Absicherung für sinnvoll – für den Fall, dass die Zinssätze nicht so schnell sinken wie erwartet oder die Konjunktur schwächelt, aber auch als Diversifizierung zu einigen der derzeit spannendsten Marktsegmenten.

Unternehmen, deren Technologie es uns ermöglicht, unsere wirtschaftlich aktiven Jahre zu optimieren und die Kosten für deren Bereitstellung zu minimieren, werden nachhaltig und profitabel wachsen.

Defensive Titel mit Potenzial

Unsere defensivsten Positionen im Gesundheitswesen verfügen alle über entsprechende Qualitäten. Cencora, Elevance und Encompass Health dürften alle von einem anhaltenden, demografisch bedingten Nachfragewachstum profitieren. Außerdem bieten sie Dienstleistungen an, die für die Senkung der Kosten im Gesundheitswesen unverzichtbar sind.

Cencora wird davon profitieren, dass der Patentschutz für verschreibungspflichtige Medikamente im Wert von 200 Milliarden US-Dollar in den kommenden fünf Jahren ausläuft. Elevance bindet die Zahlungen, die es als Krankenversicherer erhält, an den gesundheitlichen Nutzen für die Patienten (und löst damit das weniger effiziente Gebührenmodell ab). Inzwischen sind die stationären Rehabilitationseinrichtungen von Encompass Health zunehmend als Anbieter der besten postakuten Versorgung für Patienten anerkannt. Im Vergleich zu Alternativen wie Pflegeheimen oder allgemeinen Krankenhäusern bieten sie oft kostengünstigere Lösungen.