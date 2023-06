„Gewerbekunden digital begeistern – mit der DIN gelingt es am besten“

Im Rahmen der Cash. Digtial Week 2023 erläutert Ronald Perschke, Vorstand der Going Public! Akademie für Finanzberatung, welchen Stellenwert die Beratung von Gewerbekunden für Makler und Vermittler derzeit hat und wie sie am effizientesten gelingt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gewerbekunden sind meist anspruchsvoll und benötigen eine individuelle Ansprache und Beratung. Damit Skalierungseffekte in der Digitalisierung genutzt werden können, müssen laut Experte Ronald Perschke dennoch zuerst Prozesse standardisiert werden. Wenn viele Makler, Versicherungen und andere Anbieter jeweils ihre eigenen Standards finden, dann wird eine Digitalisierung fast unmöglich. Gemeinsame Basis-Standards werden daher notwendig. Die wichtigste Plattform für Standards ist in Deutschland das Deutsche Institut für Normung – die DIN. Was diese leisten kann und wie sie von Beratern zum Einsatz gebracht werden können, war Gegenstand des Webinars von Ronald Perschke von Going Public! Akademie für Finanzberatung.