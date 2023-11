GKV-Beitrag so hoch wie nie: Jetzt freiwillig Versicherte für die PKV gewinnen

Im kommenden Jahr beträgt der durchschnittliche GKV-Zusatzbeitragssatz 1,7 Prozent. Die Beitragsbemessungsgrenze wächst um 3,8 Prozent auf 5.175 Euro monatlich. Dadurch müssen freiwillig GKV-Versicherte zum ersten Mal mehr als 1.000 Euro Beitrag im Monat zahlen. Ein Wechsel in die PKV kann sich jetzt also richtig lohnen. Zumal privat Versicherte umfangreichere sowie lebenslang garantierte Leistungen erhalten. Hinzu kommt, dass sie früher vom medizinischen Fortschritt profitieren. Die Kalkulation mit Alterungsrückstellungen sorgt dafür, dass die Beiträge für den Versicherten auch im Alter angemessen bleiben.

Tarif PREMIUM mit fairen Konditionen

Mit ihrem ausgezeichneten Vollkostentarif PREMIUM greift die Continentale diese Vorteile auf. So bietet der Tarif einen Top-Schutz mit freier Arzt- und Krankenhauswahl. Der Tarif erstattet, wenn erforderlich, auch über die Höchstsätze der Gebührenordnungen für Ärzte (GOÄ) und Zahnärzte (GOZ) hinaus, 85 Prozent für Zahnersatz und vieles mehr. Ebenfalls in PREMIUM inbegriffen sind moderne Leistungen wie die refraktive Chirurgie und digitale Gesundheitsanwendungen. Zudem werden auch Leistungen für bestimmte Lebenssituationen übernommen, etwa eine Haushaltshilfe oder häusliche Krankenpflege.

Bis zu sechs Beiträge zurückerhalten

Maßstäbe setzt PREMIUM auch bei den Beiträgen. Reichen Versicherte in einem Kalenderjahr keine Rechnungen ein, erhalten sie eine garantierte Beitragsrückerstattung (BR) in Höhe von zwei Monatsbeiträgen. Zusätzlich ist eine erfolgsabhängige Erstattung von bis zu vier Monatsbeiträgen möglich. Über eine finanzielle Unterstützung dürfen sich frisch gebackene Eltern freuen. Beziehen Versicherte, die im PREMIUM versichert sind, Elterngeld, sind diese vom Beitrag befreit (bis zu sechs Monatsbeiträge). Für das Neugeborene ist der Geburtsmonat beitragsfrei.

Beiträge im Alter selbstständig ermäßigen

Übrigens: Ab sofort kann die BR auch zur Ermäßigung der Beiträge im Alter genutzt werden. Denn über die neue Beitragsentlastungskomponente der Continentale können Versicherte neben den laufenden Beiträgen ab sofort auch mit Sonderzahlungen vorsorgen.

Flexibler Einstieg und einfache Anpassung

Kommt ein Wechsel für den GKV-Versicherten zum Jahresbeginn noch nicht in Frage, kann er sich seinen Gesundheitszustand mit dem Optionstarif OPTION-P günstig sichern. So kann er zu einem späteren Zeitpunkt in den PKV-Schutz einsteigen oder diesen einfach an seine Bedürfnisse anpassen.

