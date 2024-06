Going Public und Muffintech konzipieren KI als Support für den Versicherungsvertrieb

Das Ziel: Die sofortige Antwort auf Fachfragen, die Kunden und der Vertrieb stellen – ohne Einsatz von hochbezahlten und kaum noch verfügbaren Fachspezialisten in den Zentralen. Die AI basiert laut Going Public auf den Erfahrungen, die der Bildungsdienstleister seit über einem Jahr mit dem „Buch-Bot“ sammeln konnte, der in der Vorbereitung auf die 34d-Sachkundeprüfung eingesetzt wird.

Mit dem neuen Versicherungsbot soll das Know how, das Going Public über die letzten 34 Jahre ansammeln konnte, mit der Technologie von Muffintech in der Umsetzung von KI zusammenkommen. Ziel dieser Partnerschaft sei es, den Versicherungsbot bereits in den kommenden Wochen vorzustellen und ihn einem breiten Markt zugänglich zu machen.

„Der Bot ist der persönlicher KI-Assistent für Servicekräfte, Lernende und auch für Fachkräfte in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft“, beschreibt Going-Public-Vorstand Wolfgang Kuckertz das neue Angebot. In Zukunft plant das Duo, spezialisierte Bots für die Bereiche Finanzanlagen (34f), Immobiliendarlehen (34i) sowie für das Gewerbegeschäft zu entwickeln.