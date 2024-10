Gold auf Rekordkurs

Goldanlegern wird der August 2024 in guter Erinnerung bleiben: Erstmals in seiner Geschichte ist der Goldpreis über 2500 Dollar je Feinunze gestiegen und erreichte mit 2532 Dollar ein Allzeithoch. Seit Jahresbeginn legte der Kurs damit auf Dollarbasis in der Spitze um mehr als ein Viertel zu. Wie …