DZB Plenum: Gold wird weiter steigen!

US-Aktien sind out! Nur noch jeder dritte Anlageberater und Vermögensverwalter spürt Kundeninteresse bei Aktien aus den USA. Dafür wenden sich Investoren wieder mehr deutschen Titeln zu und auch Gold ist wieder stark gefragt. Das Edelmetall ist jetzt sogar das beliebteste Anlagethema in der Beratung. In der Umfrage des Fachmagazins „Der Zertifikateberater“ zählen 80 Prozent der Berater Gold zu den aktuellen Anleger-Favoriten.

Parallel dazu ist auch die Einschätzung der Berater zur weiteren Gold-Entwicklung äußerst positiv. Jeder zweite ist überzeugt, dass das Ende der Rallye noch nicht erreicht ist und die Feinunze bis zum Jahresende „stark“ oder sogar „sehr stark“ an Wert gewinnt. Weitere rund 30 Prozent erwarten immerhin einen leichten Preisanstieg im zweiten Halbjahr. Ähnlich hoch sind die Erwartungen an deutsche und europäische Aktien. Je rund 80 Prozent sind auch hier von einem weiteren Kursplus überzeugt. Deutlich skeptischer blicken Berater auf den S&P 500 und auch auf den US-Dollar. Beim Dollar gehen beinahe drei Viertel der Berater von Einbußen bis zum Jahresende aus.

Insgesamt ist die Stimmung in den Vertrieben und bei Produktanbietern vor diesem Hintergrund weiterhin freundlich. Der Stimmungsindikator der Berater steigt im zweiten Quartal leicht von 62,5 auf 65,7 Punkte. Die Zertifikateemittenten sind etwas skeptischer, bewerten die Lage aber ebenfalls positiv (60 Punkte).