Gold: Deutsche Frauen übertreffen den globalen Trend

Das Interesse von Investorinnen an Gold hat sich seit 2020 in Deutschland verdoppelt.

Es ist ein bemerkenswerter Trend auf dem deutschen Edelmetallmarkt: In den Jahren 2020 bis 2023 verzeichnete BullionVault einen erstaunlichen Anstieg weiblicher Investoren auf seiner Plattform, die den globalen Durchschnitt übertrifft. So ist die Zahl der deutschen Frauen, die zum ersten Mal Edelmetalle kaufen, im Vergleich zu 2016 bis 2019 um 186,0 Prozent gestiegen und damit mehr als viermal so hoch wie die Wachstumsrate bei den deutschen Männern (40,8 Prozent). Der Anteil der Frauen an allen neuen Anlegern in Edelmetall in Deutschland stieg von 17,8 Prozent auf 30,6 Prozent. Weltweit stieg diese Zahl von 16,7 Prozent auf 25,3 Prozent.

Krisen einerseits, Kontrolle andererseits – für Adrian Ash, Director of Research bei BullionVault, gibt es vor allem zwei prägende Faktoren für die erhöhte Goldnachfrage: „Die turbulenten Zeiten der letzten Jahre, die von Pandemien, Inflation und Kriegen geprägt waren, haben die Menschen dazu veranlasst, mehr in Gold zu investieren. Dieser Effekt ist bei weiblichen Anlegern sehr stark ausgeprägt. Denn Gold gilt traditionell als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten, und unsere Daten zeigen deutlich, dass sich Frauen weltweit, aber insbesondere in Deutschland, physischen Goldbarren zuwenden, die sicher in Hochsicherheitstresoren gelagert und versichert sind, um ihr Risiko zu streuen und finanziellen Überraschungen entgegenzuwirken.“

Adrian Ash sagt weiter: „Finanzielle Turbulenzen und extrem niedrige Zinssätze haben die Menschen überall dazu gezwungen, entweder viel weniger einzukaufen oder die Kontrolle über ihre Investitionen und Ersparnisse zu übernehmen, um mehr Stabilität und bessere Renditen zu erzielen. Heutzutage gibt es einen leichteren Zugang zu Informationen über Investitionsideen, Daten und Strategien. Das war beispielsweise 2008 während der Wirtschaftskrise anders. Vor allem die deutschen Frauen, die BullionVault nutzen, sagen uns, dass sie sich aufgrund dieses besseren Finanzwissens sicherer fühlen, wenn sie Investitionsentscheidungen treffen, wie zum Beispiel den Kauf von Gold.“

Mehr als die Hälfte der deutschen Frauen, die BullionVault seit der „Pandemie, die die Welt verändert hat“, (wie eine Nutzerin es ausdrückt) nutzen, haben den 3-Milliarden-Euro-Fintech-Goldanbieter durch eine Empfehlung gefunden (58,6 Prozent gegenüber 39,2 Prozent bei den deutschen Männern). Diese Empfehlungen bekamen sie entweder durch eine Online-Recherche, was andere Privatanleger über den Service sagen, oder durch Mundpropaganda. Im Gespräch mit BullionVault nennen sie auch immer wieder Flexibilität, direkte Kontrolle, Einfachheit und niedrige Kosten, die BullionVault mit der Webseite und der eigenen mobilen Apps anbietet, als Hauptgründe für die Wahl und weitere Nutzung.