Gold: Die Zahl des Monats ist 1.990

Der Goldpreis ist in diesem Monat bisher um 7,2 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Stand seit Mai in US-Dollar und für deutsche Anleger nahe an den Allzeithochs des Russland-Ukraine-Kriegs von Anfang 2022. Angesichts der schrecklichen Nachrichten aus Israel und Gaza sind die Aktienmärkte ins Straucheln geraten und die Anleihekurse stark gefallen. Wie geht es nun weiter?

Der Goldpreis erreichte am Freitagmorgen die Marke von 1.980 US-Dollar pro Feinunze und stieg damit in der bisherigen Woche um 50 US-Dollar. Nach Ansicht der Teilnehmer der jährlichen Konferenz der London Bullion Market Association (LBMA), die diese Woche im spanischen Barcelona stattfand, wird der Goldpreis in den nächsten 12 Monaten jedoch nur um weitere 10 US-Dollar steigen.

Adrian Ash, Director of Research des LBMA-Mitglieds BullionVault und Redner auf der diesjährigen Veranstaltung sagt: „Die Vorsicht der Goldindustrie rührt von der Tatsache, dass der Großteil der Gold-Versorgungskette zwar weiterhin ein solides Geschäft und solide Einnahmen verzeichnet, der starke Goldpreis jedoch die Nachfrage der Verbraucher dämpft. Der Preisanstieg in dieser Woche wird nun den Schmuckverkauf in Indien vor dem wichtigen Diwali-Fest beeinträchtigen. Die Nachfrage des westlichen Einzelhandels nach kleinen Goldbarren und -münzen leidet sehr darunter.

Steigende Zinssätze bieten bereits die besten Renditen für Bankguthaben seit der globalen Finanzkrise vor 15 Jahren. Deutschland ist am stärksten betroffen, da die Kombination aus hohen Goldpreisen und höheren Zinsen die Nachfrage nach Goldbarren und -münzen im Einzelhandel im Jahr 2023 um mehr als 75 Prozent gegenüber dem sehr starken Niveau der letzten Jahre einbrechen ließ.

Da die Verbrauchernachfrage gedämpft ist, während der Absatz von Münzen und Barren sinkt, schrumpfen auch die börsengehandelten Goldfonds. Damit bleiben spekulative Händler in US-Derivatkontrakten als wahrscheinliche Treiber des jüngsten Goldpreisanstiegs übrig, wobei die starken Zentralbankkäufe – insbesondere aus China – weiterhin Unterstützung bieten.“



Eine Rekordzahl von Führungskräften und Experten aus den Bereichen Bergbau, Raffination, Transport, Sicherheit, Banken und Handel aus 35 Ländern weltweit nahmen an der LBMA-Konferenz in dieser Woche teil. Sie prognostizieren, dass der Goldpreis zu Beginn der nächsten LBMA-Konferenz, die Mitte Oktober 2024 in Miami, Florida stattfinden wird, im Durchschnitt bei 1.990 US-Dollar liegen wird.

Ash sagt weiterhin: „Die jüngste Gold-Prognose der an der LBMA-Konferenz teilnehmenden Branchen-Akteure entspricht dem typischen Muster früherer Branchenumfragen. Die Delegierten neigen dazu, einen weiteren Preisanstieg vorherzusagen, nachdem sie in den vorangegangenen 12 Monaten einen Goldpreisanstieg erlebt haben. Die diesjährige Veranstaltung in Barcelona wich jedoch insofern von diesem Muster ab, als die Teilnehmer im Durchschnitt nur einen Anstieg des Goldpreises um 4 Prozent gegenüber dem Stand vom letzten Wochenende, als die Konferenz begann, prognostizierten. Dies steht im Gegensatz zu dem starken Anstieg von 15 Prozent in den letzten 12 Monaten, dem fünftgrößten Anstieg in den letzten 15 LBMA-Konferenzen. Es ist auch die am wenigsten optimistische LBMA-Konferenzprognose seit dem Tiefpunkt des Bärenmarktes für Gold nach der Finanzkrise im Jahr 2015, der das einzige Mal seit den frühen 2000er Jahren war, dass die Delegierten glaubten, dass die Preise fallen würden.“