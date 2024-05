Plattform Invesdor platziert Windpark-Finanzierung in Holland

Das Crowdfunding-Projekt Windpark Fryslân im friesischen Teil des Ijsselmeeres ist mit einer (prognostizierten) Jahresstromproduktion von 1,5 Terrawattstunden der größte Windpark in einem Binnengewässer weltweit, so Invesdor. Um die Bürger der Region an dem Projekt zu beteiligen, startete Windpark Fryslân am 19. Februar eine Finanzierungsrunde über Invesdor.

Bereits nach 24 Stunden waren den Angaben zufolge Investorengelder in Höhe von mehr als sechs Millionen Euro eingeworben. Zum Ende der Finanzierungskampagne am 29. März 2024 standen Investorengelder von 27 Millionen Euro bereit. Damit stellt das Windpark-Fryslân-Projekt die bislang größte Crowdfunding-Kampagne im Bereich Nachhaltigkeit in ganz Europa dar, so Invesdor. Da das Volumen verfügbarer Anleihen bei zehn Millionen Euro lag, wurde das Finanzierungsvolumen auf diesen Betrag gedeckelt.

Der Windpark Fryslân zählt 89 Windturbinen mit jeweils 4,3 Megawatt Leistung. Die Gesamtkosten der Projekts lagen nach Presseberichten bei 850 Millionen Euro. Die Bauarbeiten wurden im Dezember 2021 abgeschlossen, der Windpark ist bereits voll betriebsfähig. Mit seiner Jahresstromproduktion deckt Fryslân rechnerisch den Strombedarf von 500.000 Haushalten oder 1,2 Prozent des gesamten Strombedarfs der Niederlande, so Invesdor.

Über die Crowdfunding-Kampagne haben demnach 2.906 Haushalte der Region mit einem durchschnittlichen Investment von rund 10.000 Euro pro Person in die Bürgerbeteiligung investiert. Für ihr Investment erhalten sie 7,5 Prozent Zinsen über eine Laufzeit von fünf Jahren. „Das enorme Interesse der Friesländer an der Finanzierung für Fryslân unterstreicht, wie wichtig eine Bürgerbeteiligung an Erneuerbare-Energien-Projekten ist“, so Christopher Grätz, CEO der Invesdor-Group.

Invesdor ist ein Zusammenschluss aus ursprünglich drei Plattformen aus Finnland, Deutschland und Österreich, darunter die ehemalige deutsche Kapilendo. Ende 2022 kam die Oneplanetcrowd aus den Niederlanden hinzu. Aktuell hat Invesdor für das finnische Recycling-Unternehmen RiverRecycle Oy nach eigenen Angaben seine 1000. Finanzierungsrunde gestartet.