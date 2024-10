Gold: Trotz Rekordpreisen deutsche Goldkäufer überwiegen Verkäufer im sechsten Monat

„Die Stimmung unter den deutschen Anlegern gegenüber Gold ist nach wie vor positiv, die Käufer überwiegen seit sechs Monaten in Folge, während die Preise neue Rekordhöhen erreichen“, sagt Adrian Ash, Director of Research bei BullionVault. „Die Annahme, dass die Nachfrage nach „sicheren Häfen“ den Markt auf neue Rekordhöhen getrieben hat, verkennt jedoch die Tatsache, dass nicht die physischen Käufer, sondern die Spekulanten mit Goldfutures und -optionen die Edelmetallpreise in die Höhe getrieben haben. Da die Aktienmärkte weltweit weiter steigen und eine Rezession in den USA verzögert, wenn nicht gar abgewendet wird, freuen sich viele langjährige Goldbesitzer über weitere Gewinnmitnahmen bei diesen neuen Rekordpreisen.“

Der Goldpreis fällt in der Regel im September und ist für Euro-Anleger in 8 der letzten 10 Jahre bis einschließlich 2023 gesunken. Im vergangenen Monat durchbrach Gold jedoch dieses Muster und verzeichnete mit einem Anstieg von 3,8 Prozent in Euro die stärkste Septembererhöhung seit 2012. Auf den Londoner Goldmarktauktionen, dem weltweiten Preismaßstab, wurde neunmal ein neuer Tagesrekord aufgestellt. Infolgedessen schloss der Goldpreis im September mit einem Anstieg von 26,3 Prozent in Euro für das Jahr 2024, dem stärksten Neun-Monats-Anstieg seit der Einführung des Euro im Jahr 1998.

Der Gold-Investor-Index Deutschland, der die Anzahl der Käufer gegenüber den Verkäufern auf BullionVault abbildet, sank um 0,3 Punkte auf 53,0 und blieb damit den sechsten Monat in Folge im positiven Bereich, nachdem Gewinnmitnahmen im März den einzigen Wert des Index unter 50 verursacht hatten.

Der Septemberwert lag auch um 1,1 Punkte über dem globalen Gold-Investor-Index. Das entspricht dem größten Abstand seit Mai, aber liegt immer noch deutlich unter dem Zehnjahresdurchschnitt von 4,3 Punkten. Dies unterstreicht den Rückzug der deutschen Anleger vom Kauf von Goldbarren, seit die EZB die Zinsen vor zwei Jahren über die Nullgrenze angehoben hat.

„Der dramatische Aufwärtstrend des Goldpreises wird durch die beginnenden Zinssenkungen in den USA und die Unterstützung durch die sich verschärfende geopolitische Spaltung und das Risiko eines Großmächtekonflikts im Zusammenhang mit den Kriegen zwischen Russland und der Ukraine sowie im Nahen Osten verstärkt“, so Ash.

„Während bestehende Goldanleger weiterhin einen Teil ihrer Gewinne zur Umschichtung ihrer Portfolios verwenden, bleibt das Verkaufstempo selbst bei den neuen Allzeithochs des Goldes moderat, und neue Käufer treten weiterhin in den Markt ein“.

BullionVault-Investoren haben ihre Goldbestände im vergangenen Monat um 353 Kilogramm reduziert und damit ein neues 50-Monats-Tief von unter 44,5 Tonnen erreicht. Das ist die stärkste Nettoliquidation seit dem Rekordabfluss von 992 Kilogramm im April.

Bei den deutschen Anlegern blieben die Verkäufe jedoch geringfügig hinter der Nachfrage zurück. Das führte zu einem kleinen Nettozugang von 3 Kilogramm. Wertmäßig stiegen die gesamten Goldbestände für Kunden weltweit – die alle in speziellen Tresoren in London, New York, Singapur, Toronto und Zürich gelagert und versichert sind – um 3,0 Prozent auf einen neuen Rekordwert von über 3,3 Milliarden Euro.