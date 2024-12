Goldnachfrage der Deutschen steigt dank Preisrückgang wieder

Aber auch die deutschen Benutzer von BullionVault haben im November ihre Goldverkäufe erhöht und so viel Gold wie seit März nicht mehr verkauft. Das führte zu einer Nettoliquidation von insgesamt 39 Kilogramm. Dies steht im Gegensatz zur Nettonachfrage von 17 Kilogramm bei allen BullionVault-Kunden weltweit – ein kleiner Anstieg, der die 14 Monate andauernden Gewinnmitnahmen beendete.

„Der Rückgang des Goldpreises von den letzten Rekordhöhen des Jahres 2024 hat die Nachfrage nach dem Edelmetall bei westlichen Investoren auch in Deutschland angekurbelt“, sagt Adrian Ash, Director of Research bei BullionVault.

„Aber die Volatilität des Goldpreises nach der Wahl von Donald Trump ist für Euro-Anleger viel größer als für US-Dollar-Anleger. Die daraus resultierenden Ausschläge führen zu anhaltenden Gewinnmitnahmen bei einigen bestehenden Goldanlegern in Deutschland, was zu einer anhaltenden Nettoliquidation führt. Im Moment steht dies im Gegensatz zu dem sich verändernden Muster unter den Anlegern in anderen westlichen Volkswirtschaften.“

Während der Anstieg des Dollarkurses nach den Wahlen auf dem Devisenmarkt dazu führte, dass der Goldpreis für US-Anleger im November um 9,1 Prozent gegenüber dem an Halloween erreichten neuen Allzeithoch von 2.790 US-Dollar pro Feinunze fiel, erreichte der Euro-Preis zur Monatsmitte mit 2.607 Euro einen neuen Rekord.

Im November insgesamt drückte der steigende Dollar den Goldpreis um 3,0 Prozent gegenüber dem neuen Rekordhoch vom Oktober, dem vierten neuen Monatsendhoch in Folge. Der Goldpreis in Euro ging jedoch nur um 0,2 Prozent zurück.

„Jetzt, wo die US-Wahl entschieden ist“, sagt Ash, „werden die Anlagerisiken für 2025 deutlicher, angefangen bei der verstärkten Konzentration auf westliche Staatsdefizite wie die von Frankreich und der daraus resultierenden Volatilität an den Währungsmärkten. Das bedeutet, dass der Rückgang des Goldpreises von seinen jüngsten Allzeithochs potenziellen Käufern die Möglichkeit gibt, eine Position aufzubauen. Das trägt dazu bei, anhaltende Gewinnmitnahmen durch längerfristige Inhaber auszugleichen.“

Der leichte Rückgang des Goldpreises führte dazu, dass die Zahl der deutschen Goldkäufer im November um 22,9 Prozent anstieg und damit den höchsten Stand seit 15 Monaten erreichte. Die Zahl der deutschen Goldverkäufer stieg ebenfalls an – um 14,1 Prozent im Vergleich zum Oktober und im Gegensatz zu einem Rückgang der Goldverkäufer im Rest der weltweiten BullionVault-Kundenbasis – was den Gold-Investor-Index Deutschland um 1,3 Punkte auf 55,8 ansteigen ließ. Das ist der höchste Wert seit August 2023. Damals wurde der Goldpreis um 750 Euro pro Feinunze niedriger gehandelt als der heutige Preis von 2.515 Euro.