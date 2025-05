VanEck startet ETF zur Quantencomputer-Branche

Der „Quantum Computing UCITS ETF“ investiert derzeit in 30 Unternehmen weltweit, zum einen in sogenannte Pure-Play-Unternehmen, die bereits den Großteil ihres Umsatzes mit Quantencomputer-Technologien oder -Dienstleistungen machen. Zum anderen kommen für den ETF auch Unternehmen in Frage, die führend bei der Forschung und Entwicklung von Quantencomputern sind oder diese Technologie bereits anwenden.

„Wir erleben gerade den Start des Quantencomputer-Zeitalters“, sagt Martijn Rozemuller, CEO bei VanEck Europe. „Zwar wurde bereits Ende des letzten Jahrhunderts bewiesen, dass Quantencomputer theoretisch möglich sind. Aber gerade seit den vergangenen paar Jahren steckten sowohl Tech-Riesen als auch Regierungen Milliardenbeträge in die Entwicklung und den Bau von Quantencomputern, so wurden in den letzten fünf Jahren weltweit über 10.000 relevante Patente zu dieser Technologie erteilt.“