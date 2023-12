Goldrallye: Meilenstein oder Trugschluss?

Die fundamentalen Faktoren sprechen für Gold. Die Möglichkeit einer vorgezogenen Zinswende in den USA spiegelt sich in den Markterwartungen wider, ebenso wie in fallenden Anleiherenditen und einer Abwertung des US-Dollars. Zudem schüren geopolitische Risiken die Ängste der Anleger. Marktkommentar von Ben Laidler, Marktanalyst von eToro