Goldrallye: Wer aktuell investiert und wer verkauft

Shijiao You hat analysiert, wer mit seinen Käufen den Preis des Edelmetalls nach oben treibt – und wer derzeit Gold abstößt. Die Analystin aus dem Bereich Strategische Asset Allokation von HQ Trust untersuchte die Gold-Nettoinvestitionen in Barren und Münzen, ETFs und ähnliche Produkte, die Käufe und Verkäufe der globalen Zentralbanken – aber auch den Anteil, der von der Schmuckindustrie und der Technologiebranche nachgefragt wird. Shijiao Yous Auswertung startet im ersten Quartal 2010 und endet im März 2024. Zur Berechnung verwendete sie die Nettoinvestitionen in Gold pro Quartal und den durchschnittlichen Goldpreis in Dollar in den entsprechenden Monaten.

Mit Blick auf die Entwicklung der Nachfrage von 2010 bis zum Ende des ersten Quartals 2024 sagt Shijiao You:

„Im Durchschnitt ist die Goldnachfrage in den vergangenen 14 Jahren um 6,5 % pro Jahr gestiegen. Der Goldpreis in Dollar legte im gleichen Zeitraum um 5 % pro Jahr zu.“

„Der Nachfrage der Schmuck- und Technologiebranche war in diesem Zeitraum relativ gesehen leicht rückläufig, beträgt aber immer noch gut 50 %.“

„Der Anteil der Gold-Investments beträgt nur noch rund 16 %. Im ersten Quartal 2010 waren es noch 27 %.“

„Im Gegenzug sind die Nettokäufe der Zentralbanken stark gewachsen. Hier hat sich der Nachfrageanteil auf 23 % nahezu vervierfacht.“

Die jüngsten Entwicklungen schätzt Shijiao You so ein: