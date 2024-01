RWB geht mit weiterem Platzierungs-Plus ins Jubiläumsjahr

Das Plus gegenüber 2022 beträgt 8,4 Prozent, teilt das Unternehmen mit. „Das vergangene Jahr war in vielerlei Hinsicht von großer Unsicherheit geprägt. Die erneute Steigerung der Platzierungszahlen in diesem Umfeld ist bemerkenswert und ein starkes Zeichen in den Markt“, sagt Nico Auel, Geschäftsführer der RWB Partners.

Für bestehende Anlegerinnen und Anleger verlief das vergangene Jahr ebenfalls erfreulich, so die Mitteilung. Die RWB hat demnach in 16 Auszahlungen rund 145 Millionen Euro ausgeschüttet. „Breitgestreute Private-Equity-Portfolios zeigen auch in schwierigen Marktphasen eine robuste Entwicklung. Wir haben 2023 gute Rückflüsse verzeichnet“, so Norman Lemke, Vorstand der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG.

Im Jahr 2024 feiert die RWB ihr 25-jähriges Bestehen. 1999 erhielten Privatanleger erstmals über RWB-Fonds Zugang zu Private Equity. Mit über 150.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus nach eigenen Angaben heute der erfahrenste Anbieter Europas in diesem Kundensegment.