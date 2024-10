Hanse Merkur bringt neue Hundehalter-Haftpflichtversicherung

Die HanseMerkur erweitert ihr Angebot um eine neue Hundehalter-Haftpflichtversicherung in zwei Leistungsvarianten. Neben optimierten Leistungen können Hundehalter optional einen Giftköder-Schutz einschließen. Darüber hinaus gewährt die HanseMerkur den Versicherten in der Leistungsvariante Premium Plus eine Best-Leistungs-Garantie.

Hundehalter haben bei der Haftpflichtversicherung die Wahl zwischen zwei starken Leistungsvarianten: „Komfort“ und „Premium Plus“. In beiden Varianten sind Hundehalter und Personen in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer sowie fremde, nicht gewerbliche Tierhüter rundum abgesichert – auch unterwegs.

Die Hanse Merkur leistet auch bei Mietsachschäden etwa in einer Ferienwohnung und auch im Ausland. Neben Unfällen im Alltag zählen auch der Unterricht in Hundeschulen, die Teilnahme an Turnieren oder Veranstaltungen wie Hundeschauen sowie der Aufenthalt in Hundepensionen zu den versicherten Aktivitäten. Ebenfalls abgedeckt sind die private Nutzung des Tieres als Therapie-, Assistenz-, Such-, Blinden- oder Rettungshund und der Einsatz bei ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ein großes Plus an Sicherheit für Tierhalter: hohe Versicherungssummen von 15 Millionen Euro in der Tarifvariante „Komfort“ beziehungsweis 50 Millionen Euro in der Version „Premium Plus“.

„Wir verfolgen mit unseren leistungsstarken Tier-Krankenversicherungen und nun auch mit der optimierten Hundehalter-Haftpflichtversicherung weiterhin mit Nachdruck das Ziel, der Tierversicherer in Deutschland zu sein. Für unser vielseitiges und umfassendes neues Produkt sprechen wir nun sogar eine Best-Leistungs-Garantie aus: Sollte ein Versicherer am deutschen Markt Haftpflichtschutz in höherem Umfang als die HanseMerkur bieten, wird der Versicherungsschutz im Schadenfall angepasst“, verspricht Holger Ehses, Vorstand Kundenservice, Risikocontrolling, Organisationsentwicklung, Produktentwicklung.

Die Hundehalter-Haftpflichtversicherung der Hanse Merkur kann ab 36,26 Euro jährlich abgeschlossen werden. Den Beitrag nennt der Versicherer für einen Mops, bei der Leistungsvariante Komfort, mit 150 Euro Selbstbeteiligung. Das Alter des Versicherungsnehmers beträgt 40 Jahre. Zudem gibt es keine Vorschäden. Der optionale Zusatztarif „Giftköder Protect“ sichert ergänzend die medizinische Betreuung mit Diagnostik, Behandlung oder Operation des Tieres im Notfall ab und gilt ebenfalls für scharfe Gegenstände, die der Hund verschluckt hat. „Leider lauert die Giftköder-Gefahr für Vierbeiner überall und kann schnelles Handeln erforderlich machen. Unser Giftköder-Schutz erweitert die Hundehalter-Haftpflicht um einen wertvollen Baustein, der den Vierbeiner für einen jährlichen Beitrag schon ab 8,90 Euro absichert“, sagt Ehses.