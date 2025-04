Hanse Merkur bringt neue Haftpflichtversicherung auf den Markt

Die Hanse Merkur geht mit einer überarbeiteten Privat-Haftpflichtversicherung an den Markt. Mit drei Tariflinien – Komfort, Premium und Premium Plus – richtet sich das Angebot an Singles, Paare und Familien. Die Versicherungssummen reichen bis zu 50 Millionen Euro. Neu ist unter anderem eine optional buchbare Dienst- und Amtshaftpflicht für Beschäftigte im öffentlichen Dienst.