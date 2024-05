HDI: Neue Unfallversicherung mit Bestleistungsgarantie

Oft sind die Folgen von Unfällen glimpflich und auch Verletzungen gut behandelbar. „In anderen Fällen bleiben aber Beeinträchtigungen zurück, durch die Betroffene massive Einschränkungen bis hin zur Invalidität erfahren. Dann greifen die Leistungen der privaten Unfallversicherung“, erklärt Dr. Henning Folkerts, Business Owner HUS privat der HDI Versicherung.

Komfort und Premium

Die HDI Versicherung hat ihren privaten Unfall-Versicherungsschutz grundlegend überarbeitet und tritt mit diesem jetzt in zwei Produktlinien an. Bereits die „Komfort“-Variante umfasst alle gängigen Leistungen eines Unfallversicherungsschutzes und darüber hinaus eine ganze Reihe Erweiterungen. Zum Beispiel sind allergische Reaktionen auf Insektenstiche oder sonstige Tierbisse bereits in „Komfort“ enthalten, genauso wie eine Mehrleistung bei Unfällen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder eine Beihilfe zu Kurkosten sowie kosmetische Operationskosten.

Die Produktlinie „Premium“ geht dann noch einmal deutlich über die Leistungen von „Komfort“ hinaus. So sind dort auch Schmerzensgeld bei Knochenbrüchen, behinderungsbedingte Mehraufwendungen für den Umbau von Haus oder Wohnung, bestimmte Krebserkrankungen oder Schäden durch Eigenbewegung mit vom Versicherungsschutz eingeschlossen. Neu ist auch die Leistung für eine psychologische Betreuung nach einem Unfall.

Leistungserweiterungen mit optionaler Bestleistungsgarantie

Optional lässt sich der Versicherungsschutz über zusätzliche Pakete komplettieren. So deckt der für beide Produktlinien abschließbare Schutzbrief unter anderem Kosten für medizinische Hilfsmittel, Hilfeleistungen oder Pflege. Die optionale Leistung „Luftfahrtrisiko“ sichert Piloten beim Führen von Luftfahrzeugen in der Freizeit ab, zum Beispiel auch beim Fallschirmspringen oder Paragliding.

Die Premium-Linie lässt sich darüber hinaus um einen Mitwirkungsverzicht und die Bestleistungsgarantie erweitern. Folkerts erklärt: „Mit dieser Garantie bietet HDI einen Versicherungsschutz auf Top-Niveau: Falls ein Versicherer am deutschen Markt einen vorteilhafteren Versicherungsschutz für ein bestimmtes Schadenszenario anbietet, reguliert HDI auf Wunsch des Kunden nach diesem Bedingungswerk“. Unter dem Strich heißt das: Der Versicherte hat mit der HDI Bestleistungsgarantie immer den bestmöglichen Unfall-Versicherungsschutz.

Familien im Fokus

Speziell für Familien bietet der Versicherer in beiden Produktlinien unter anderem Leistungen wie Rooming-in-Kosten oder ein Schulausfallgeld. ZUdem wurd eine Mehrleistung bei Schulwegunfällen ergänzend in den Versicherungsschutz mit aufgenommen.