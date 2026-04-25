Hohe Tierarztkosten: Studie sieht Aufklärungsbedarf bei Tierhaltern

Rund 80 Prozent der Tierhalter unterschätzen die Kosten für tierärztliche Behandlungen über die Lebenszeit ihres Tieres deutlich. Das zeigt eine Meta-Studie der Allianz, die verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen auswertet. Die Analyse macht deutlich, dass zwischen Erwartung und tatsächlicher finanzieller Belastung eine erhebliche Lücke besteht.

Diese Fehleinschätzung betrifft nicht nur seltene Eingriffe, sondern auch Routineleistungen wie Impfungen oder Wurmkuren. Selbst regelmäßige Behandlungen können sich summieren und zu spürbaren jährlichen Kosten führen. Hinzu kommen unerwartete Ausgaben etwa bei Notfällen oder chronischen Erkrankungen.

Laut Studie können einzelne Eingriffe schnell mehrere tausend Euro kosten. So fallen für Operationen bei Knochenbrüchen je nach Schweregrad zwischen 1.500 und 3.500 Euro an. Bei bestimmten Eingriffen, etwa bei kurznasigen Hunderassen, sind sogar Kosten von bis zu 4.000 Euro möglich.

Finanzielle Belastung wird oft unterschätzt

Die Analyse zeigt, dass insbesondere Ersthalter und jüngere Tierbesitzer die finanziellen Anforderungen häufig falsch einschätzen. Gründe sind unter anderem fehlende Erfahrung, unzureichende Information und eine emotionale Bindung zum Tier, die eine nüchterne Kostenplanung erschwert.

Hinzu kommt, dass viele Halter die laufenden Kosten unterschätzen. Etwa 60 Prozent der Hundebesitzer geben jährlich bis zu 1.000 Euro für regelmäßige Kontrollen und Therapien aus. Gleichzeitig verfügt nur etwa ein Viertel der Haushalte mit Hund über eine Tierkrankenversicherung. Die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität kann dazu führen, dass Tierhalter im Ernstfall finanziell unter Druck geraten. In einigen Fällen werden notwendige Behandlungen verschoben oder nicht durchgeführt.

Folgen für Tierwohl und Versorgung

Die Studie sieht darin auch Risiken für das Tierwohl. Wenn Kosten unterschätzt werden und finanzielle Rücklagen fehlen, steigt die Wahrscheinlichkeit von Versorgungslücken. Besonders betroffen sind Haushalte mit geringem Einkommen oder ohne Absicherung. Ein zusätzlicher Faktor ist die Novellierung der Gebührenordnung für Tierärzte im Jahr 2022. Sie hat zu steigenden Behandlungskosten geführt und damit die Differenz zwischen erwarteten und tatsächlichen Ausgaben weiter vergrößert.

Gleichzeitig berichten Tierarztpraxen von einem wachsenden Beratungsbedarf. Diskussionen über Kosten nehmen zu, insbesondere bei Standardleistungen. Für Praxen entsteht dadurch ein Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Anforderungen und dem Anspruch auf umfassende Versorgung.

Vorsorge und Information als zentrale Faktoren

Die Studie sieht in besserer Aufklärung und finanzieller Vorsorge zentrale Ansatzpunkte. Viele Tierhalter informieren sich erst im Akutfall über Kosten, was die Planung erschwert. Empfohlen wird unter anderem der Aufbau finanzieller Rücklagen oder die Prüfung eines Versicherungsschutzes. Auch die Rolle der Tierärzte wird betont. Transparente Kommunikation über Kosten, Behandlungsoptionen und mögliche Folgekosten kann dazu beitragen, realistischere Erwartungen zu schaffen.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass eine realistische Einschätzung der Tierarztkosten entscheidend für eine stabile Versorgung ist. Ohne ausreichende Information und Vorsorge steigt das Risiko finanzieller Engpässe – mit möglichen Folgen für Tierhalter und Tiere gleichermaßen.