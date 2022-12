Honorarfinanz mit neuem Geschäftsbereich Betriebliche Altersvorsorge (bAV)

WTW: Vertriebswege in der bAV

Makler und Mehrfachagenten schrieben 2021 am meisten Neugeschäft in der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Ihr Anteil in Deutschland betrug 44 Prozent. Mit Abstand folgten Einfirmenvermittler (35 Prozent) und insbesondere Banken (9 Prozent), während der Direktvertrieb (1 Prozent) keine Rolle …