Immac bringt neuen Klinikfonds für Privatanleger

Der Fonds investiert in die „Klinik im Kurpark“, eine Klinik für Vorsorge, Rehabilitation und Anschlussheilbehandlung in Bad Rothenfelde. Das Haus bietet einer Mitteilung der Immac zufolge in 222 Zimmern, aufgeteilt in 145 Einzel- und 77 Doppelzimmer, Platz für insgesamt 299 stationäre Betten.

Pächterin des Anlageobjektes ist die zur Hasselmann-Gruppe gehörende Klinik im Kurpark GmbH, einer interdisziplinären Pflegegruppe mit regionalem Schwerpunkt in Niedersachsen. Mit ihrer über 40-jährigen Präsenz ist die Hasselmann-Gruppe eine etablierte und renommierte Betreiberin in der Region, so Immac. Sie bewirtschaftet demnach insgesamt vier Einrichtungen, darunter die Anfang 2023 von Immac erworbene Altenpflegeeinrichtung „Residenz am Salzbach“ und die Servicewohnanlage „Seniorenresidenz Hasselmann“. Das Anlageobjekt wurde bereits vor Erwerb durch die Fondsgesellschaft von der Pächterin betrieben.

Das Investitionsvolumen des Fonds beträgt rund 30,9 Millionen Euro, davon 18 Millionen Euro Kommanditkapital. Die prognostizierte Ausschüttung beträgt 4,75 Prozent pro Jahr und wird in monatlichen Teilbeträgen ausgezahlt. Die geplante Laufzeit des Fonds beträgt 15 Jahre. Die Mindestbeteiligung liegt bei 20.000 Euro.