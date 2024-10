Immac platziert Fonds 129 und startet Nummer 127

Der Immac 127. Renditefonds – Alpen-Veen und Sonsbeck ist ab sofort für professionelle und semi-professionelle Anleger zugänglich, teilt das Unternehmen mit. Der Spezial-AIF investiert in zwei Pflegeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen: Das „Haus Sebastian“ in Alpen-Veen und das „Haus Schöneck“ in Sonsbeck.

Beide Einrichtungen bieten geronto-psychiatrische Pflege und umfassen insgesamt 150 Pflegeplätze, verteilt auf Einzel- und Doppelzimmer. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 200.000 Euro, das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei 18,78 Millionen Euro. Die prognostizierte monatliche Ausschüttung beträgt fünf Prozent pro Jahr, steigend auf 5,25 Prozent innerhalb der Fondslaufzeit von 15 Jahren.

Fonds 129 in zwei Wochen platziert

Der Immac 129. Renditefonds – Lentföhrden“, der in das 90 vollstationäre Pflegeplätze umfassende Alten- und Pflegeheim „Zur Waldburg“ im schleswig-holsteinischen Lentföhrden investiert, wurde den Angaben zufolge bereits zwei Wochen nach Vertriebsstart vollständig platziert.

Das Investitionsvolumen beträgt 6,95 Millionen Euro bei einer prognostizierten jährlichen Ausschüttung von 5,5 Prozent. Mit einem neuen Pachtvertrag über 20 Jahre und der Übernahme des Betriebs durch die Berliner Inter Pares Gruppe werde die langfristige Sicherung der Pflege- und Arbeitsplätze gewährleistet.