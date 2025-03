Manova bringt Logistik-Immobilienfonds für Großinvestoren

Der für institutionelle Investoren konzipierte Fonds verfolgt eine Core-/Core+-Strategie für Logistikimmobilieninvestments in Europa, so eine Mitteilung des Unternehmen. Florian Winkle, Co-CEO von Manova Partners, erklärt: „Der europäische Logistiksektor bietet aktuell spannende Investmentchancen, da die Flächennachfrage weiterhin hoch ist und es hier noch erhebliches Wachstumspotenzial gibt.“

Der MELREF II strebt den Angaben zufolge eine laufende Ausschüttungsrendite von mindestens fünf Prozent pro Jahr bei maximal 50 Prozent Fremdkapitaleinsatz an. Aktuell seien bereits Objekte in Frankreich, Italien, Dänemark und Deutschland in der Prüfung.

Der Spezialfonds ist demnach gemäß Artikel 8 der SFDR (EU-Offenlegungsverordnung zu Nachhaltigkeitsmerkmalen) konzipiert. Mindestens 50 Prozent der Objekte sollen eine Energieeffizienzklasse B oder eine BREEAM-Bewertung „Very Good“ besitzen. Manova Partners strebe zudem an, das Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erfüllen, unterstützt durch Mitgliedschaften in der Net Zero Asset Managers Initiative und als Mitbegründer des ULI Greenprint Centre for Building Performance.