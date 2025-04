Jens Freudenberg (BVT): „Fokus liegt auch 2025 auf dem Bereich USA“

Wie kommentieren Sie das Geschäftsjahr 2024?

Freudenberg: In Bezug auf unseren Fokusmarkt USA zeigten sich Anleger und Vertriebe 2024 verunsichert und abwartend – vor allem aufgrund der US-Wahl, obwohl der Wahlausgang generell nur bedingt Einfluss auf die Immobilienmärkte hat. Zurückhaltung erlebten wir auch bei unseren Portfolio-Fonds. Die Zielfonds sind gut eingekauft, die Fonds performen, aber der Absatz war schwierig. Ebenfalls ernüchternd war die Situation im institutionellen Vertrieb – auch hier waren die Investoren abwartend und versuchten, Portfolioungleichgewichte mit Anleihen wieder zu heilen.

Welche Erwartungen haben Sie für 2025 in Bezug auf Ihr Geschäft und/oder die Branche?

Freudenberg: Auch 2025 liegt unser Fokus insbesondere im Privatkundengeschäft auf dem Bereich USA. Der Zeitpunkt für den Einstieg ist jetzt sehr günstig, was BVT im Sinne der Anleger 2025 nutzen wird. Im Bereich Energie und Infrastruktur ist der Investitionsbedarf bekanntermaßen seit Jahren enorm. Mit unseren Beteiligungsangeboten in diesem Segment, die alle den Offenlegungsvorgaben des Artikel 8 oder 9 der SFDR folgen, bieten wir sowohl Privatanlegern als auch professionellen und semiprofessionellen Anlegern attraktive Investitionsmöglichkeiten. Insgesamt blicken wir ganz optimistisch ins neue Vertriebsjahr.

Wie sind Ihre konkreten Produktplanungen für 2025?

Freudenberg: Für den Anfang 2024 aufgelegten Publikums-AIF BVT Residential USA 19 haben wir 2024 die erste Investition getätigt, ein zweites Projekt ist bereits in intensiver Prüfung. Wir gehen davon aus, den aktuellen Fonds im zweiten Quartal durch einen Folgefonds ablösen zu können. Darüber hinaus sind neue US-Beteiligungsangebote für professionelle Anleger in Vorbereitung. Zudem beobachten wir auch sehr genau den deutschen Immobilienmarkt. Interessant sind aus unserer Sicht hier derzeit die Einkaufsmöglichkeiten am Zweitmarkt Immobilien, die wir 2025 für unseren aktuellen Spezial-AIF weiter nutzen werden. Auch ein neuer Spezial-AIF unserer Ertragswertfonds Serie ist in Planung. Im Bereich Energie und Infrastruktur bietet BVT auch 2025 mit der Concentio-Dachfondsserie für Privatanleger und dem BVT Sustainable Energy-Konzept für institutionelle Investoren zeitgemäße Investitionsmöglichkeiten mit ökologischer Ausrichtung und der fundierten Expertise eines langjährig erfahrenen Asset Managers. Wir verfolgen auch das Thema ELTIF aufmerksam und haben bereits ein Konzept in der Schublade. Das könnten wir relativ kurzfristig umsetzen, warten aber zunächst noch die weitere Marktentwicklung ab.

