Immobilienverband ZIA „erfreut“ über Heizungs-Kompromiss

Catella Elithis Fund erwirbt 90 „energiepositive“ Wohnungen in Frankreich

Der Catella Elithis Energy Positive Fund (CEEPF) hat 90 Wohnungen und zwei Büroflächen in einer Projektentwicklung in Brest, an der französischen Westküste, für 26,7 Millionen Euro erworben. Die Gebäude sollen mehr Energie produzieren als sie verbrauchen.