IVFP-Kompetenz-Rating bAV: Diese Lebensversicherer überzeugen

Die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard im Alter zu sichern. Diverse Reformen haben das Rentenniveau dahinschmelzen lassen, zusätzliche private Vorsorge wird immer mehr zu einem Muss. Die bAV ist einer der wichtigsten, zugleich aber auch der komplexeste Eckpfeiler im Bereich der Altersvorsorge.

Seit 2010 führt das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) Produktratings für die Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG durch und flankiert die Produktanlaysen durch ein „bAV-Kompetenz-Rating“ der Anbieter. Dieses Rating wurde vom IVFP mit Beginn in 2010 nun im Jahr 2024 bereits zum achten Mal durchgeführt. Im Schnitt haben 26 Anbieter an den Ratings teilgenommen – ganze 13 Anbieter sind seit 2010 dabei.

„Wie Spitzensportler, die täglich trainieren, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, nutzen die bewerteten Anbieter die eigenen Ergebnisse und investieren konsequent in die Besserung von Prozessen und Dokumenten, um im nächsten Anlauf in die Spitzengruppe zu kommen“, sagt Prof. Dr. Dommermuth, Gesellschafter und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates des IVFP.

23 Anbieter, 87 Kriterien, vier Teilbereiche

Bei der Neuauflage des bAV-Kompetenz-Ratings wurden insgesamt 23 Anbieter anhand von 87 Einzelkriterien in den vier Teilbereichen Beratung, Haftung, Service und Verwaltung geprüft und bewertet. Die finale Gesamtnote ergibt sich aus den gewichteten Teilbereichsnoten. Zur Sicherung des hohen Niveaus werden die vom Gesetzgeber vorgegebenen Rahmenbedingungen fortwährend analysiert, bewertet und gegebenenfalls durch neue Kriterien im Rating berücksichtigt.

Im Rating 2010 vergab das IVFP laut Dommermuth fünfmal die Bestbewertung, was einer Quote von rund 20 Prozent der Teilnehmer entsprach. 14 Jahre später hat sich die Anzahl auf 18 erhöht und entspricht einer Quote von knapp 80 Prozent – gemessen an den 23 teilnehmenden Anbietern 2024. Bestbewertungen in der bAV ergeben sich folglich nicht durch kurze Sprints, sondern insbesondere durch langfristige Ausdauer, so Dommermuth.

„Insgesamt haben sich seit erstmaliger Durchführung des bAV-Kompetenzratings 38 Anbieter den Bewertungskriterien gestellt. Wir begrüßen es, wenn sich weitere Anbieter durch die Teilnahme einen Status Quo zu ihrer eigenen bAV-Kompetenz abholen“, sagt Dommermuth. „Wir sehen die Teilnahme am Rating als ersten Schritt zur Verbesserung.“