Kampf gegen Klimarisiken: Zurich stellt Risiko-Analyse-Tool bereit

Damit vorrangig mittelständische Unternehmen, Gemeinden und Öffentliche Einrichtungen ihre individuellen Klimarisiken besser einschätzen können, stellt Zurich mit „Climate Spotlight Core“ ein speziell auf diese Zielgruppen ausgerichtetes interaktives Tool bereit. Nach Unternehmensangaben nutzt der Climate Spotlight Core nutzt aktuelle Klimadaten sowie von Zurich entwickelten Klimadatenmodelle, um Unternehmen einen Überblick über den Einfluss des aktuellen und zukünftigen Klimas an ihren Standorten zu geben.

Die umfassende Analyse deckt vier verschiedene Klimawandelszenarien bis zum Jahr 2100 ab und soll einen Beitrag dazu leisten, die Resilienz gegen die Folgenden des Klimawandels zu erhöhen. Entwickelt wurde „Climate Spotlight Core“ von Zurich Resilience Solutions, der Beratungs- und Dienstleistungseinheit für Unternehmensrisiken der Zurich Versicherung, die damit ihr Climate Resilience Analyse-Portfolio erweitert.

„Nur, wer die eigenen Klimarisiken versteht, kann entsprechende Maßnahmen ergreifen, um diese zu mindern und sein Unternehmen widerstandsfähiger zu machen. Mit Zurich Resilience Solutions unterstützen wir Kunden bei der notwendigen Anpassung an die Folgen des Klimawandels und helfen ihnen effektive Strategien zu entwickeln, sich auch in herausfordernden klimatischen Bedingungen zu behaupten“, erklärt Paulos Asbe, Head of Zurich Resilience Solutions Deutschland.

„Mit der Core-Version sprechen wir Unternehmen aus dem Mittelstand sowie Städte, Gemeinden und öffentliche Einrichtungen an, die an einer niedrigschwelligen Möglichkeit interessiert sind, sich mit ihren Klimarisiken auseinanderzusetzen. So können rechtzeitig die richtigen Weichen gestellt werden, um einen dauerhaften Erfolg des Unternehmens und eine starke Widerstandsfähigkeit von Lebensräumen zu bieten.“

Zwei Versionen für unterschiedliche Ansprüche

Den Climate Spotligt stellt Zurich in zwei Varianten zur Verfügung. Zu einen gibt es den Climate Spotlight Core: Das neue Analyse-Tool, das auf von Zurich entwickelten Klimadatenmodellen basiert, ermöglicht Organisationen und öffentlichen Einrichtungen den Zugriff auf ein Live-Dashboard zur Selbstbedienung. Es biete eine schnelle und flexible Möglichkeit, Klimarisiken für bis zu 100 verschiedene Standorte weltweit zu ermitteln, teilte der Versicherer mit. Am Ende stehen umsetzbare Empfehlungen für die Anpassung von Betriebsabläufen sowie Unterstützung bei klimabezogenen Berichtsinitiativen beziehungsweise -pflichten

Die zweite Variante ist der Climate Spotlight Experte: Das umfassendere Klimarisiken-Portal bietet zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten wie die Auswahl von Geschäfts- und Expositionsindikatoren, Vulnerabilitätsdaten sowie die Möglichkeit, eine beliebige Anzahl von Standorten zu analysieren. Flankiert wird die Experten-Version von der Beratung inklusive Vor-Ort-Bewertungen durch Zurich Klimarisikoexperten während des gesamten Prozesses.

Beide Versionen bieten den Nutzern ein klares Verständnis der mit dem Klimawandel verbundenen Risiken für ihre strategischen und operativen Entscheidungen. Die Analyse umfasst Risikoidentifikation, Risikomaterialität und Risikoentwicklungen, die den Anforderungen der ersten Stufe der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD 1) entsprechen und direkt in das zweite Rahmenwerk der Task Force on Climate Related Financial Disclosure (TCFD) integriert werden können. Weitere Informationen gibt es auch auf der Climate Spotlight Website.