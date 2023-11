Keine Flotte ist wie die Flotte Ihrer Kund:innen.￼

Der Verbraucherpreisindex in Deutschland ist weiterhin hoch, Unternehmen erleben die Konsequenzen hautnah. Hohe Preise bei Ersatzteilen und Werkstattdienstleistungen werden sich auch auf die Versicherungsprämien von Flotten und Fuhrparks auswirken. Mit der Allianz Flottenversicherung können Firmen ihre Mobilität trotzdem weiterhin zu kalkulierbaren Preisen umfangreich absichern. Wir haben maßgeschneiderte Lösungen für jeden Fuhrpark inklusive Extras.

Je nach Größe des Fuhrparks kann zwischen drei Tarifmodellen gewählt werden. Mit weiteren Zusatzbausteinen lassen sich die Leistungen individuell anpassen. Dabei gibt es keine Einschränkung des Fahrerkreises oder der Kilometerleistung. Es spielt auch keine Rolle, wo die Fahrzeuge nachts abgestellt werden. Entscheiden sich Ihre Kund:innen für den Zusatzbaustein WerkstattBonus, so erhalten sie einen Nachlass von 15 % auf den Kaskobeitrag. Im Schadenfall erhalten Mitarbeiter:innen von Unternehmen in den meisten Fällen einen gleichartigen Ersatzwagen. Ist bei diesem Kfz-Schaden auch ein Eigenschaden passiert, so reguliert die Allianz diesen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro.

Flottenmodell speziell für mittelständische Firmen.

Im speziell für mittelständische Firmen zugeschnittenen Flottenmodell für 15 bis 49 Fahrzeuge erhalten Ihre Kund:innen einen einheitlichen Flottenrabatt für die gesamte Flotte, auch für nicht SFR-berechtigte Fahrzeuge. Zudem werden sie mit einer fairen Bonus-Malus-Staffel für gutes Fahren belohnt.

Spezielle Tarife und Serviceleistungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Der Akkumulator ist mit einer sogenannten Allgefahrendeckung gegen alle Schäden – auch Fehlbedienung – abgesichert. Folgeschäden am Akku durch Tierbiss und Kurzschluss sind seit Oktober 2023 unbegrenzt versichert. Neu ist auch die Neupreisentschädigung von bis zu 24 Monaten bei reinen Akku-Schäden. Auch beim Ladevorgang selbst sind das Ladekabel und eine Ladekarte z. B. gegen Schäden durch Diebstahl und Tierbiss abgesichert.

Für gewerbliche E-Fahrzeuge bietet die Allianz einen Nachlass von bis zu 30 % auf die Versicherungsbeiträge in der Flottenversicherung. Mit dem Zusatzbaustein Schutzbrief gilt sogar der entladene Akku als Panne.

Zusätzliche Services zur Kundenbindung.

Besitzer:innen von E-Autos können seit letztem Jahr die Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) ihrer eingesparten CO 2 -Emissionen verkaufen und erhalten dafür eine Prämie. Wir unterstützen in Kooperation mit dem ADAC e.V. bei der Beantragung.

Ein weiterer Service der Allianz in Kooperation mit E.ON Drive ist das Angebot, Wallboxen auf dem Firmengelände zu installieren – und das zu Sonderkonditionen. Auch an die Dienstwagennutzer:innen wurde gedacht. Somit können ihre Kund:innen weitere Kosten für das Laden der Fahrzeuge einsparen.

