KI-Einsatz in der Finanzbranche: Chancen und Herausforderungen

EXKLUSIV: Künstliche Intelligenz in Fonds – „Mit KI systematisch Alpha erzielen“

Seit ChatGPT ist Künstliche Intelligenz in aller Munde und hält auch in Bereiche wie etwa dem Asset Management Einzug. Wir sprachen mit Christian Sievers, Geschäftsführer, und Pablo Hebestreit, Head of Quantitative Analysis sowie Portfoliomanager bei der LAIC Vermögensverwaltung, dem …