KI-Sicherheitsdebatte rückt Cybersecurity-Aktien in den Fokus

KI-Euphorie trifft auf wachsende Sicherheitsbedenken, klassische Konsumwerte stehen unter Druck und die Frühstartrente nimmt Gestalt an. Ulrich Müller sieht daraus Chancen für Anleger – und warnt zugleich vor einem entscheidenden Defizit.

Während Chip-Werte wie AMD im September um rund 30 % nach oben schossen und Tech-Giganten die US-Indizes weiter treiben, wächst die Skepsis gegenüber der rasanten KI-Entwicklung. Prominente Stimmen wie Microsoft-Mitgründer Bill Gates mahnen drastische Sicherheitsvorkehrungen an, um existenzielle Gefahren künftiger Systeme rechtzeitig einzugrenzen. „Wir dürfen diese Debatten nicht als Science-Fiction abtun. Die Diskussionen um Sicherheitslücken und Systemkontrollen bei OpenAI und Anthropic zeigen, dass der Schutz sensibler Netze zur absoluten Kernfrage avanciert“, betont Ulrich Müller. Während KI-Infrastrukturwerte nach den Warnungen zeitweise nachgaben, legten Cybersecurity-Aktien zu. Müller sieht in dieser Entwicklung eine logische Verschiebung innerhalb des Technologiesektors: „Wer vom KI-Boom profitieren will, sollte gezielt jene Anbieter analysieren, die für Sicherheit sorgen.“

Krise der „Old Economy“: Historische Einstiegschancen bei McDonald‘s & Co.

Obwohl die großen Indizes steigen, gerät die traditionelle Wirtschaft zunehmend unter Druck. Konsumgüterhersteller wie General Mills oder Nike verloren seit dem Jahreswechsel zweistellig und notieren nahe ihren Mehrjahrestiefs. Besonders prägnant zeigt sich dieser Trend beim Fast-Food-Riesen McDonald‘s, dessen Aktie von rund 340 auf rund 235 USD eingebrochen ist – ein Verlust von rund 30 %, wie man ihn zuletzt vor Jahren erlebt hat. „Für langfristig orientierte Value-Investoren eröffnen sich bei fundamental kerngesunden Marktführern gerade einzigartige Gelegenheiten“, erklärt Börsen-Profi Müller. „McDonald‘s plant allein in diesem Jahr rund 2.600 neue Restaurants und entwickelt sein Geschäft strategisch weiter. Auch angesichts der Dividende ist die Aktie für mich ein klarer Kauf.“

Frühstartrente im Bundestag: Staatliches Depot ersetzt keine Finanzkompetenz

Der Bundestag hat kürzlich den Gesetzentwurf zur Frühstartrente beraten. Für Ulrich Müller ist es mit Zuschüssen vom Staat allein nicht getan: „Zehn Euro im Monat vom Staat ab dem sechsten Geburtstag klingen gut, aber wer nicht lernt, wie Märkte funktionieren, lässt Potenzial liegen.“ Staatliche Förderung allein reiche nicht aus, um spätere Generationen vor Altersarmut oder der steigenden Rentenbesteuerung zu bewahren. Entscheidend bleibe, jungen Menschen frühzeitig fundiertes Wissen über Geld zu vermitteln.



Autor Ulrich Müller (48) hat über 30 Jahre Börsenerfahrung und ist Gründer der bekannten Ulrich Müller Wealth Academy GmbH in Halstenbek bei Hamburg. Mit Gruppenseminaren und individuellen Coachings werden Teilnehmende dazu ausgebildet, ihr Geld erfolgreich an der Börse zu investieren. Vor der Gründung der Wealth Academy war der studierte Finanzwirt 17 Jahre als Investmentberater tätig, dabei wurden seine Anlageentscheidungen von mehr als 10.000 Investmentberatern übernommen. Über viele Jahre entwickelte er seine eigenen Analyse- und Bewertungssysteme im Bereich Aktien und Optionen, die er nun in seiner Akademie an private Anleger weitergibt.