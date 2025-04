Könnten Zölle „nur für China“ funktionieren?

In einer weiteren überraschenden Wendung der Ereignisse kündigte Donald Trump am Mittwochnachmittag an, dass er die gegenseitigen Zölle für alle außer China um 90 Tage verschieben werde. Dies versetzte die Märkte in Aufruhr, und der US-amerikanische Nasdaq 100 beendete den Tag mit einem Plus von 12 %, dem größten Tagesanstieg seit 2001. Die europäischen und asiatischen Märkte folgten, wobei sich die Risikobereitschaft auf breiter Front verbesserte. Es ist jedoch am besten, nicht davon auszugehen, dass es von hier aus nur noch aufwärts geht, und die Stimmung hat sich bereits am Donnerstagmorgen wieder verschlechtert.

Angesichts des aktuellen Umfelds könnte sich der Ausblick bis heute Abend dramatisch ändern, oder wir könnten erleben, dass der 90-tägige Waffenstillstand wie erwartet abläuft. Die Situation bleibt instabil, und diese Unvorhersehbarkeit trägt zu einer erhöhten Marktvolatilität bei, was die Navigation für Investoren zu einer Herausforderung macht.

Um Spekulationen über die unmittelbare Zukunft zu minimieren, nehmen wir an, dass der 90-tägige Waffenstillstand zur Norm wird. Wie könnte sich in diesem Szenario die globale Handelslandschaft verändern, wenn die USA weiterhin 10 % Zölle auf alle Nationen außer China erheben?

Die Auswirkungen auf den Welthandel:

Zunächst einmal ist es wichtig zu beachten, dass Trump andere Nationen konsequent unter Druck gesetzt hat, sich in seinen Auseinandersetzungen mit China auf eine Seite zu stellen. Dieser Schritt könnte andere Länder dazu zwingen, entweder selbst Zölle auf China zu erheben oder Vergeltungsmaßnahmen der USA zu riskieren. Jene Staaten, die sich nicht der Zollpolitik der USA anschließen, könnten als China-freundlich angesehen werden, was die diplomatischen Beziehungen möglicherweise belasten könnte. Infolgedessen könnte der Handelskrieg zwischen den USA und China über diese beiden Nationen hinaus eskalieren und weitreichende Folgen für den Welthandel haben. Es könnten zwei große Handelsblöcke entstehen, was das globale Handelssystem weiter verkomplizieren würde.

Zweitens: Wenn China hohen Zöllen aus den USA ausgesetzt ist, während andere Länder von einem freieren Handel profitieren, könnte Peking versuchen, seine wirtschaftlichen Beziehungen zu Nicht-US-Partnern zu vertiefen, insbesondere innerhalb der Gruppe der BRICS-Staaten. Diese Verlagerung könnte zu neuen Handelsrouten und komplexeren internationalen Lieferketten führen. Unternehmen könnten damit beginnen, chinesische Waren umzuleiten, neu zu etikettieren oder über Drittländer wieder zu exportieren, um die US-Zölle dabei zu umgehen. Dies könnte zwar dazu beitragen, die direkten Auswirkungen der Zölle zu verringern, könnte aber zusätzliche Ebenen in die Lieferkette einführen, was letztlich zu höheren Produktkosten und geringerer Effizienz führen würde.

Mögliche Folgen für das globale Wachstum:

Während die erste Reaktion des Marktes positiv ausfiel und die Erleichterung darüber zum Ausdruck kam, dass das Worst-Case-Szenario – gegenseitige Zölle für alle – vermieden wurde, bleibt der längerfristige Ausblick für das globale Wachstum ungewiss. Ein langwieriger Handelskrieg zwischen den USA und China könnte die globale Wirtschaftstätigkeit weiterhin dämpfen. Obwohl bestimmte Länder einen Aufschwung erleben könnten, indem sie die Rolle Chinas als wichtiger Exporteur in die USA übernehmen, wird Trumps autarker Handelsansatz solche Möglichkeiten wahrscheinlich einschränken.

Es besteht auch die reale Möglichkeit, dass dies nur ein weiterer Versuch Trumps ist, die Marktstimmung zu nutzen, um Verhandlungen zu beeinflussen. Es ist durchaus möglich, dass die Situation in ein paar Tagen oder Wochen eine weitere dramatische Wendung nimmt. In diesem Fall wäre diese Analyse jedoch überflüssig.