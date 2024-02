Krypto-Fonds-Studie: knapp jeder 10. Deutsche möchte zum ersten Mal in Bitcoin & Co. investieren

Das grüne Licht der US-Börsenaufsicht für Bitcoin-ETFs zeigt spürbare Auswirkungen. Auch in Deutschland würde knapp jeder 10., der bis dato noch nicht in Kryptowährungen investiert ist, via ETF in diesen Markt investieren.

Konkret geben laut einer Umfrage von Coincierge.de 8 Prozent der noch nicht investierten Bürger an, dass das Angebot eines Krypto-ETFs ein Investment in den Markt eher wahrscheinlich machen würde. Ein Prozent spricht sogar davon, dass sie definitiv in einen ETF für Kryptowährungen investieren würden.

Anleger, die bereits in Bitcoin & Co. investiert sind, interessieren sich besonders stark für jene börsengehandelten Indexfonds. Der Anteil derer, die wahrscheinlich hierin investieren würden, liegt bei 36 Prozent. Vieles spricht dafür, dass die Lancierung der ETFs viel Geld in den Markt spülen würde – noch bestehen hierzulande allerdings regulatorische Hürden.

Anders der Sachverhalt in den USA: am 10. Januar erteilte die SEC die Genehmigung für Bitcoin-ETFs an allen registrierten nationalen Wertpapierbörsen. Seither hat sich vieles getan. Bitcoin ETFs zählen zu den ETFs mit den höchsten Mittelzuflüssen im Januar. Der iShares Bitcoin Trust landet mit einem Zufluss von 2,6 Milliarden an 8. Stelle, wohingegen der Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF mit einem Plus von 2,2 Milliarden US-Dollar auf dem 10. Platz landet. Die Nase vorn hat der iShares Core S&P 500 UCITS ETF – dieser bildet die Wertentwicklung von 500 führenden US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ab.

Wie die Infografik aufzeigt, vermuten Marktbeobachter, dass die Zulassung von Bitcoin-ETFs mittelfristig hohe Kurssprünge nach sich zieht. Prognostiziert wird ein möglicher BTC Kurs in Höhe von 141.000 US-Dollar – aktuell notiert die Cyberdevise bei rund 44.600 US-Dollar.

Gut möglich gilt unterdessen, dass Krypto-ETFs zu den größten Gewinnern der Themen-ETFs im Jahr 2024 zählen. Im vergangenen Jahr dominierten börsengehandelte Indexfonds in den Bereichen Robotik, Automatisierung und KI: hier lagen die Nettozuflüsse bei 1.470 Millionen US-Dollar.