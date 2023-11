Krypto-Marktreport: Stimmung euphorisch – Frauen halten an Bitcoin & Co. fest

Die Marktstimmung ist angeheizt. Der Bitcoin Fear & Greed Index notiert auf 66 Zählern, wobei 100 für das Höchstmaß an Euphorie steht. Zum Vergleich: ein vergleichbarer Score für den Aktienmarkt rangiert dieser Tage bei 41 Punkten.

Innerhalb der letzten 30 Tage legte der Bitcoin Kurs etwa 27 Prozent zu. Im Jahres-Rückblick schlägt das Plus sogar mit 77,5 Prozent zu Buche.

Noch immer sind Männer bei Finanzanlagen und Kryptowährungen im Speziellen überrepräsentiert. Soll heißen: mehr Männer als Frauen investieren in Bitcoin & Co. Jene Anlegerinnen unterscheiden sich in ihrem Verhalten allerdings beträchtlich, wie die Infografik aufzeigt. So haben 70 Prozent der Frauen, die Kryptowährungen gekauft haben, noch nie Coins verkauft. Geschlechterübergreifend liegt der Anteil hingegen bei 55 Prozent. Männer investieren zwar häufiger, stoßen die Coins allerdings auch häufiger ab bzw. traden, so die aktuelle Datenlage.

Aktuell befinden sich etwa 79 Prozent aller BTC-Investoren in der Gewinnzone. Dies bedeutet, dass die Coins zu einem Zeitpunkt gekauft wurden, als der Kurs von Bitcoin niedriger notierte, als aktuell. Im Angesicht der jüngsten Kursanstiege rangiert Bitcoin bei einem Ranking nach Marktkapitalisierung auf dem 12. Platz. An der Spitze steht Gold mit einer Kapitalisierung von mehr als 13 Billionen US-Dollar.

Dass die Marktteilnehmer euphorisch sind, das zeigt nicht nur der Fear & Greed Index. Auch Posts auf Social Media lassen dies vermuten. Innerhalb der vergangenen 7 Tage wurden auf Telegram 4.982 Posts mit positivem BTC-Bezug geteilt, wohingegen lediglich 630 negativ konnotiert waren.