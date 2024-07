L&G erweitert Real Estate Team

Creamer hat mehr als 13 Jahre Erfahrung im kontinentaleuropäischen und britischen Immobiliengeschäft. Vor seinem Wechsel zu Legal & Generals Asset Manager war er für CBRE Investment Management (CBRE IM) tätig, wo er zuletzt als Portfoliomanager für einen vier Milliarden Euro schweren Fonds verantwortlich zeichnete. Bei CBRE IM war er Teil des Teams, das die Europe-Value-Partners-Serie aufgebaut sowie zwei Milliarden Euro für zwei Fonds in Europa eingeworben und investiert hat. Davor war Craemer Senior Manager bei Rockspring Property Investment Managers LLP und Analyst bei AEW Europe LLP.

In seiner neuen Funktion wird sich Creamer auf das Wachstum des europäischen Immobilieninvestmentgeschäfts von L&G konzentrieren. Er ist für die Akquisition, Entwicklung und Durchführung von Transaktionen und anderen Strategien, insbesondere in Westeuropa, zuständig. Creamer wird mit dem britischen Team zusammenarbeiten, das im Auftrag von Legal & General Institutional Retirement bereits viele Transaktionen in Großbritannien

durchgeführt hat.

Creamer wird an Gordon Aitchison, Head of Transactions, berichten und eng mit Neil Dovey, Head of Annuity Transactions, sowie mit Derek Gilby, Long Income Fund Manager, zusammenarbeiten.

Gordon Aitchison, Head of Transactions von L&G Asset Management, sagt: „Wir freuen uns, dass Toby Creamer zu einem so wichtigen Zeitpunkt zu uns kommt. Seine Erfahrung auf den europäischen Immobilienmärkten wird uns dabei helfen, unsere Wachstumsstrategie voranzutreiben, unsere

Kunden lokal zu betreuen sowie die neuen Visionen der Konzerngruppe im Bereich der Private Markets

umzusetzen.“

Toby Creamer, Head of European Transactions bei L&G Asset Management, fügt hinzu: „L&G schaut auf eine lange Geschichte im britischen Immobiliengeschäft zurück. Ich freue mich darauf, neue

europäische Transaktionen auf diesem starken Fundament aufzusetzen und das Profil des Unternehmens in den europäischen Märkten weiter zu schärfen.“

Die Ernennung von Toby Creamer ist Teil der ambitionierten Wachstumsstrategie des Unternehmens, die darauf abzielt, die Präsenz auf internationaler Ebene auszubauen. Mit der Eröffnung von Niederlassungen in wichtigen Märkten in Kontinentaleuropa und Asien in den letzten zehn Jahren und der Erweiterung des Teams regionaler Experten baut Legal & General heute auf einem starken Fundament auf, um die Vermögensverwaltungssparte für künftiges Wachstum auszurichten.