Marktchaos beflügelt den Goldpreisanstieg – sind Sie investiert?

„Gold hat einen beeindruckenden Start ins Jahr hingelegt, der möglicherweise die lang erwartete Rückkehr westlicher Investoren signalisiert“, sagt Imaru Casanova, Portfoliomanagerin Gold und Edelmetalle bei VanEck. „Gold macht sich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Weg nach Westen, genauer gesagt nach New York“, so die Goldexpertin. „Die von Trump angedrohten Zölle haben einen Ansturm auf physisches Gold ausgelöst und Anleger und Händler drängen darauf, sich Goldbarren zu sichern, bevor die Preise möglicherweise ansteigen. Dies hat die Märkte gestört, die Preisspannen zwischen London und New York vergrößert und das Angebot weiter verknappt.“

Während die angespannte Marktlage den Goldpreis nach oben drückt, sind die Zentralbanken und Investoren die wahren Treiber der Goldpreisentwicklung. Der Goldnachfrage-Trend 2024 des World Gold Council schätzt, dass die Gesamtnachfrage nach Gold im vergangenen Jahr ein Rekordniveau erreicht hat, sowohl in Bezug auf die Tonnage (4.974 Tonnen) als auch auf den US-Dollar-Wert (382 Milliarden US-Dollar).

Im dritten Jahr in Folge waren die Zentralbanken Nettokäufer von mehr als 1.000 Tonnen Gold – mehr als das Doppelte ihrer durchschnittlichen jährlichen Käufe von 2010 bis 2021. Bis zum Ende des dritten Quartals 2024 hatten sie 712 Tonnen hinzugefügt, was viele zu der Annahme veranlasste, dass sie die 1.000-Tonnen-Marke nicht erreichen würden. Im vierten Quartal wurde das Tempo jedoch deutlich erhöht und es wurden 333 Tonnen gekauft, womit die Gesamtmenge von 2023 nur um 6 Tonnen unterschritten wurde. Diese anhaltenden Käufe der Zentralbanken sind nach wie vor eine starke Stütze der Nachfrage und es wird erwartet, dass sich dieser Trend langfristig fortsetzt.

Die Investmentnachfrage stieg um 25 Prozent, aber dieser Anstieg war eher das Ergebnis einer Verlangsamung der ETF-Abflüsse als von neuen Zuflüssen. Während Indien und China einen deutlichen Anstieg der physischen Goldnachfrage verzeichneten, blieb die weltweite Nachfrage nach Barren und Münzen im Jahresvergleich unverändert. Mit anderen Worten: Die Investitionsnachfrage stieg, weil sich die Abflüsse aus den mit Goldbarren unterlegten ETFs deutlich verlangsamten(-6,8 Tonnen im Jahr 2024 gegenüber -244,2 Tonnen im Jahr 2023), und nicht, weil mehr gekauft wurde. Eine Verlangsamung der Abflüsse im Jahr 2024, gefolgt von Zuflüssen in die globalen Goldbarren-ETFs Anfang 2025, könnte ein erneutes Interesse westlicher Investoren an Gold und das Potenzial für höhere Preise signalisieren.

Die aufregendste Goldnachricht im Januar war die starke Performance der Goldaktien. „Da das Interesse der Anleger an Gold zunimmt, liefern Goldminenaktien die erwartete Outperformance gegenüber dem Metall“, schreibt Casanova. Der NYSE Arca Gold Miners Index stieg um 14,91 Prozent, während der Small/Mid-Cap-Unternehmen MVIS Global Juniors Gold Miners Index im Laufe des Monats 13,69 Prozent zulegte. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist jedoch kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.

„Damit Goldaktien von ihren historisch niedrigen Niveaus wieder aufgewertet werden, müssen die hohen Goldpreise und das erneute Interesse der Anleger durch eine starke Wertentwicklung der Goldminenunternehmen unterstützt werden“, so Casanova. „Die geringe Korrelation von Gold und Goldaktien mit den meisten Anlageklassen erhöht ihre Diversifizierungsvorteile. Wenn man Risiken wie die Sektorkonzentration und die inhärenten Risiken von Investitionen in Unternehmen für natürliche Ressourcen berücksichtigt, können diese heute eine attraktive Option für Anleger sein.“