M&G Investments bringt KI-Fonds

In einer für Innovation und Wettbewerb spannenden Zeit stellt KI in den kommenden Jahrzehnten einen der relevantesten langfristigen Wachstumstreiber und eine disruptive Marktkraft dar, die ein Schlüsselfaktor für den Erfolg und das Überleben vieler heutiger Unternehmen auf der ganzen Welt sein wird.

Mit dem Potenzial, der Weltwirtschaft jährlich zwischen 2,6 und 4,4 Billionen US-Dollar an Produktivitätssteigerungen und Effizienzsteigerungen zuzuführen – Zahlen, die dem gesamten BIP von Ländern wie Japan (4,2 Billionen US-Dollar), Deutschland (4 Billionen US-Dollar) oder Großbritannien (3 Billionen US-Dollar) ähneln – kann die Implementierung von KI Unternehmen in einer Vielzahl von Bereichen transformative Vorteile bieten, wie z.B. verbesserte Entscheidungsfindung, Innovation, Risikomanagement und verbessertes Kundenerlebnis. Um diese Chance zu nutzen, soll der M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund ein Portfolio von 50 bis 70 aktiv ausgewählten Unternehmen verwalten, für die sich KI als potenzieller Treiber für langfristiges Umsatzwachstum oder Gewinnmargensteigerung herauskristallisiert, und Chancen in den folgenden drei Kategorien identifizieren:

KI-Enabler (Unternehmen, die die Technologie liefern, die für die Entwicklung von KI-Lösungen erforderlich ist);

(Unternehmen, die die Technologie liefern, die für die Entwicklung von KI-Lösungen erforderlich ist); KI-Anbieter (Unternehmen, die ihren Kunden KI-Lösungen anbieten);

(Unternehmen, die ihren Kunden KI-Lösungen anbieten); KI-Begünstigte (Unternehmen, die KI zur Verbesserung von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen einsetzen).

Der Fonds, der gemeinsam von Jeffrey Lin und Thomas Lee aus dem Thematic Technology Equity Investment Team von M&G verwaltet wird, startet mit einer anfänglichen Investition von 80 Millionen Pfund und zielt darauf ab, über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Gesamtrendite (durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen) als der MSCI ACWI Index zu erzielen. Der Fonds, der gemäß Artikel 8 nach SFDR klassifiziert ist, wendet Ausschlüsse in Bezug auf Kraftwerkskohle und umstrittene Waffen an und beschränkt Einnahmen aus Investments im Zusammenhang mit bestimmten Sozial- und Umweltsektoren.

Fabiana Fedeli, CIO Equities, Multi-Asset and Sustainability bei M&G Investments: „Wir stehen am Beginn eines jahrzehntelangen Wachstumsthemas, das das Potenzial hat, tiefgreifende Veränderungen in der Gesamtwirtschaft herbeizuführen und die Wettbewerbslandschaft in allen Branchen neu zu gestalten. Wir sehen viele attraktive Anlagemöglichkeiten im Bereich KI, aber wie bei allen disruptiven Marktkräften erwarten wir eine intensive Phase der Brancheneuphorie. Zu verstehen, wo die stärksten Wachstumsbereiche liegen, wird der Schlüssel sein, um den Kunden bessere Ergebnisse zu bieten, während sie diese aufregende Marktchance nutzen.“

Jeffrey Lin, Co-Manager des M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund: „Die disruptive Kraft technologischer Innovationen beruht auf ihrem Potenzial, ein besseres oder billigeres Produkt zu entwickeln, das in der Lage ist, den Marktanteil eines Unternehmens oder sogar einen ganz neuen Markt zu vergrößern. Als aktive Investoren konzentrieren wir uns darauf, die Schnittstelle zwischen technologischer Innovation und ihrer Implementierung in Geschäftsprozesse zu identifizieren. Unser Hintergrund als Computeringenieure und unsere langjährige Erfahrung in der Investmentbranche statten uns mit dem breit gefächerten Fachwissen aus, das erforderlich ist, um zu verstehen, was ein Unternehmen braucht, um in diesem Bereich sehr erfolgreich zu sein.“

Die Strategie ist als SICAV-Fonds für Anleger mit Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs – M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund – und als OEIC-Fonds für in Großbritannien ansässige Anleger – M&G Global AI Themes Fund – verfügbar. Beide Fonds verfolgen die gleiche Anlagestrategie und werden vom gleichen Team gemanagt.