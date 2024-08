Mieten in München gestiegen, Kaufpreise gesunken

JLL: Wohnungsmieten in Metropolen steigen langsamer

Der Trend zu stark steigenden Wohnungsmieten in den Metropolen schwächt sich gemessen am zuletzt rasanten Wachstum ab. Abseits der Metropolen dagegen hat sich der Preisauftrieb im ersten Halbjahr beschleunigt. Mit den Kaufpreisen für Wohneigentum in den Großstädten geht es bergab.