Ministerium: Rund 244.000 Rentner müssen keine Steuern mehr zahlen

Gezielte Aus- und Weiterbildung in der Finanzbranche: Große Chance in Zeiten des Fachkräftemangels

Der Fachkräftemangel ist in Deutschland nach wie vor ein Topthema. Es fehlt merklich an gut ausgebildeten Menschen in Deutschland. Der Engpass betrifft auch die Finanzbranche stark. Bis zum Jahr 2030 werden Banken und Versicherungen durchschnittlich rund 30% weniger Mitarbeitende verzeichnen. …